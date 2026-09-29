Петиція до Зеленського щодо проведення відкритої прес-конференції зі ЗМІ набрала необхідну кількість голосів

Петиція із закликом провести відкриту прес-конференцію набрала понад 15 тис. голосів, скріншот

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Петиція із закликом до президента України Володимира Зеленського провести відкриту прес-конференцію «із запрошенням представників незалежних та суспільно важливих медіа», набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про це свідчать дані на сайті Офісу президента.

Петиція була опублікована 27 серпня. Її автором є дніпрянка Анна Репіна — вона була одним із координаторів акцій протесту проти звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони.

Протести завершилися. Але завершення протестів не означає, що питання, які змусили людей вийти на вулиці, зникли. На жаль, суспільство досі не почуте, а влада так і не продемонструвала готовності до повноцінного відкритого діалогу, — зазначається у тексті петиції.

У петиції наголошується, що «одним із реалістичних способів почути громадян може стати відкрита прес-конференція за участю незалежних та критично налаштованих журналістів», які можуть поставити гострі й незручні запитання щодо внутрішньої політики та рішень влади.

Відкрита розмова влади з незалежною журналістикою може стати конкретним кроком назустріч громадянам та продемонструвати готовність влади не лише чути суспільство, а й відповідати на його запитання, — наголошується у петиції.

Відповіді на петицію наразі немає.