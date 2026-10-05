Росіяни зруйнували фармацевтичний завод у Сумах

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Росіяни атакували фармзавод «Кусум» у Сумах, фото: kusum.ukraine
Росіяни зруйнували фармацевтичний завод у Сумахhttps://racurs.ua/ua/n216630-rosiyany-zruynuvaly-farmacevtychnyy-zavod-u-sumah.htmlРакурс
У Сумах внаслідок російської атаки вчора, 4 жовтня, вранці зруйновано виробничий майданчик фармацевтичної компанії «Кусум».
Про це повідомляється на сторінках компанії у соцмережах.
Внаслідок атаки загинув співробітник компанії.
Масштаб руйнувань наразі оцінюють.
Ми вже проходили через серйозне випробування після знищення нашого складу та продовжили працювати, — зазначають у компанії.
Зазначається, що компанія також має виробничі потужності в Індії, тож може перебудовувати процеси для забезпечення безперервних поставок лікарських засобів в Україну.