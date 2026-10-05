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Ракурс
Росіяни атакували фармзавод «Кусум» у Сумах, фото: kusum.ukraine

Росіяни зруйнували фармацевтичний завод у Сумах

5 жов 2026, 20:02
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У Сумах внаслідок російської атаки вчора, 4 жовтня, вранці зруйновано виробничий майданчик фармацевтичної компанії «Кусум».

Про це повідомляється на сторінках компанії у соцмережах.

Внаслідок атаки загинув співробітник компанії.

Масштаб руйнувань наразі оцінюють.

Ми вже проходили через серйозне випробування після знищення нашого складу та продовжили працювати, — зазначають у компанії.

Зазначається, що компанія також має виробничі потужності в Індії, тож може перебудовувати процеси для забезпечення безперервних поставок лікарських засобів в Україну.

Джерело: Ракурс


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