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Ракурс
Наслідки російського удару по Сумах, фото: ДСНС

Російський БпЛА вдарив по житловій багатоповерхівці у Сумах — є постраждалі (ФОТО)

6 жов 2026, 13:56
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Російський безпілотник вдарив по 10-поверховому житловому будинку у Сумах.

Влучання сталося на рівні четвертого поверху. Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють прес-служби Сумської ОВА та ДСНС.

Внаслідок російського удару постраждали:

  • 16-річний підліток — у нього легкі ушкодження, йому надають допомогу медики;
  • жінка — їй надали допомогу на місці.

Пошкоджені вікна багатоповерхівки та дитячого садочка. Зазначається, що діти в момент атаки перебували в укритті — ніхто з них не постраждав.

Росіяни свідомо атакували житловий сектор у спальному районі обласного центру, — наголошують в ОВА.

Наслідки російського удару по Сумах, фото: ДСНС

Наслідки російського удару по Сумах, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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