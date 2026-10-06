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Наслідки російського удару по Сумах, фото: ДСНС
Російський БпЛА вдарив по житловій багатоповерхівці у Сумах — є постраждалі (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216645-rosiyskyy-bpla-vdaryv-po-jytloviy-bagatopoverhivci-u-sumah-ie-postrajdali-foto.htmlРакурс
Російський безпілотник вдарив по 10-поверховому житловому будинку у Сумах.
Влучання сталося на рівні четвертого поверху. Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють прес-служби Сумської ОВА та ДСНС.
Внаслідок російського удару постраждали:
- 16-річний підліток — у нього легкі ушкодження, йому надають допомогу медики;
- жінка — їй надали допомогу на місці.
Пошкоджені вікна багатоповерхівки та дитячого садочка. Зазначається, що діти в момент атаки перебували в укритті — ніхто з них не постраждав.
Росіяни свідомо атакували житловий сектор у спальному районі обласного центру, — наголошують в ОВА.