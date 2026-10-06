Наслідки російського удару по Сумах, фото: ДСНС

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Ракурс

Російський безпілотник вдарив по 10-поверховому житловому будинку у Сумах.

Влучання сталося на рівні четвертого поверху. Про це у своїх Telegram-каналах повідомляють прес-служби Сумської ОВА та ДСНС.

Внаслідок російського удару постраждали:

16-річний підліток — у нього легкі ушкодження, йому надають допомогу медики;

жінка — їй надали допомогу на місці.

Пошкоджені вікна багатоповерхівки та дитячого садочка. Зазначається, що діти в момент атаки перебували в укритті — ніхто з них не постраждав.