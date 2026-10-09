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Ракурс
Росіяни обстріляли Запоріжжя, є загиблий та постраждалі. Фото: ОВА

Росіяни вдарили по Запоріжжю — є загиблий та постраждалі

9 жов 2026, 08:26
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Армія Російської Федерації вранці 9 жовтня атакувала Запоріжжя.

Окупанти завдали по місту шість ударів. Ворог обстріляв житлову забудову. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. Про це голова Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін повідомив у Telegram.

Внаслідок обстрілів загинув чоловік. Також відомо про сімох поранених. Серед постраждалих є дитина. На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Постраждалим надають медичну допомогу.

Також очільник ОВА показав, як виглядає один із закладів позашкільної освіти після ворожої атаки.

Нагадаємо, під вечір 8 жовтня росіяни завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Постраждали пятеро осіб. Серед постраждалих були дитина, неповнолітня дівчина, жінка та двоє чоловіків. Також вчора ворожий FPV-дрон влучив у будівлю Запорізької обласної ради.

Джерело: Ракурс


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