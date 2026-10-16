Денис Шмигаль, фото: t.me/Denys_Smyhal

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В Україну вже доставлено понад 33 тис. тонн різного енергетичного обладнання для всіх регіонів.

Про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді заявив перший віце-прем'єр- міністр енергетики Денис Шмигаль, повідомляє LB.ua.

Ми врахували всі ті уроки, які надав нам ворог, захистили максимум потужностей генерації, а також потужностей передачі електроенергії, — запевнив Шмигаль.

За його словами, ворог змінює тактику, проте стратегія лишається тією самою: залишити українців без електрики, води та опалення. Зокрема, росіяни застосовують нові дрони з кумулятивними зарядами, які ефективно пошкоджують опори та лінії електропередачі.

Вони роблять це послідовно й постійно. Ви бачите десятки атак дронами на енергомережу щодня, — наголосив він.

Водночас, за словами Шмигаля, великі об'єкти, які важко відновлювати, нині захищені:

Сьогодні ремонти займають небагато часу, але їх настільки багато, що, звичайно ж, це відчувають наші міста, особливо Київ, тому що Київ під особливою увагою й атаками ворога перебуває постійно, щодня й щоночі".

Подробиць того, що саме робиться для протидії новій тактиці ворога, Шмигаль не розкрив, пояснивши, що це закрита інформація. Проте він наголосив, що зміну тактики враховують, а енергетики дуже оперативно розробляють заходи протидії.

Джерело: LB.ua