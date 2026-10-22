Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n216965-rakety-ta-210-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-22-jovtnya-povitryani-syly-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня (з 18.00 21 жовтня), завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет «Іскандер-М"/С-400/"Циркон"/"Онікс» (райони пуску — Курська, Брянська та Ростовська області РФ).

Також ворог задіяв 210 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і 110 реактивних), «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків російських Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська і Шаталового, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що основним напрямком удару був Київ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 09.00: