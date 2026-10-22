Ракети та 210 БпЛА атакували Україну в ніч на 22 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n216965-rakety-ta-210-bpla-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-22-jovtnya-povitryani-syly-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 22 жовтня (з 18.00 21 жовтня), завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет «Іскандер-М"/С-400/"Циркон"/"Онікс» (райони пуску — Курська, Брянська та Ростовська області РФ).
Також ворог задіяв 210 ударних БпЛА типу Shahed (зокрема і 110 реактивних), «Гербера», «Італмас», дронів-імітаторів типу «Пародія» (із напрямків російських Міллерово, Орла, Курська, Приморсько-Ахтарська і Шаталового, а також із тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського (Крим). Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що основним напрямком удару був Київ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
За попередніми даними, станом на 09.00:
- протиповітряною обороною збито/подавлено 181 ворожий БпЛА типу Shahed (із них — 87 реактивні), «Гербера» та дронів інших типів;
- 10 ударних безпілотників ще в повітрі, бойова робота триває;
- зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 32 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на восьми.