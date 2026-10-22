ЗСУ уразили станцію РЕБ у Брянській області РФ. Фото:

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Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей на окупованих територіях та в РФ.

Зокрема, в районі населеного пункту Гулевка Брянської області Росії було влучання по станції радіоелектронної боротьби армії ворога. Ураження засобів РЕБ розширює можливості ЗСУ ефективно застосовувати безпілотні системи. Про це 22 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив у Telegram.

У районі Вишневого Запорізької області був уражений командно-спостережний пункт підрозділу російської армії.

А пункт управління БпЛА загарбників був уражений в районі населеного пункту Ланкове Запорізької області. Такі удари зменшують спроможність ворога атакувати дронами позиції ЗСУ та прифронтові громади.

Крім того, в районі Золотарівки на Луганщині був уражений склад матеріально-технічних засобів армії РФ.

Нагадаємо, напередодні Сили оборони України уразили пункти управління підрозділів окупантів у районі Луганська та в районі населеного пункту Курахове Донецької області. Також уражено склади матеріально-технічних засобів російського агресора в окупованому Криму та в районі Чистякового на Донеччині.