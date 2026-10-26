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Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну, інфографіка: Повітряні сили

Чотири ракети та 140 безпілотників атакували Україну в ніч на 26 жовтня — Повітряні сили (ІНФОГРАФІКА)

26 жов 2026, 08:20
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 жовтня (з 18.00 25 жовтня) атакували Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської областей, а також 140 ударними БпЛА типу Shahed (70 із них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Шаталово і Міллерово, а також із тимчасово окупованого Гвардійського (Крим). Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

  • протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них — реактивні), «Гербера» і дронів інших типів;
  • зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! — наголошують у Повітряних силах.

Джерело: Ракурс


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