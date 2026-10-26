Росіяни здійснили чергову масовану повітряну атаку на Україну, інфографіка: Повітряні сили

https://racurs.ua/ua/n217017-chotyry-rakety-ta-140-bezpilotnykiv-atakuvaly-ukrayinu-v-nich-na-26-jovtnya-povitryani-syly.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 26 жовтня (з 18.00 25 жовтня) атакували Україну однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з ТОТ Запорізької та Херсонської областей, а також 140 ударними БпЛА типу Shahed (70 із них — реактивні), «Гербера» і дронами-імітаторами типу «Пародія».

Запуски безпілотників здійснювалися із напрямків російських Орла, Курська, Шаталово і Міллерово, а також із тимчасово окупованого Гвардійського (Крим). Про це повідомляється у Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

За попередніми даними, станом на 08.00:

протиповітряною обороною збито/подавлено 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 112 ворожих БпЛА типу Shahed (56 із них — реактивні), «Гербера» і дронів інших типів;

зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.