Сили оборони уразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n217065-urajeno-sklady-boieprypasiv-i-mtz-ta-jyvu-sylu-voroga-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 26 жовтня, та в ніч на сьогодні, 27 жовтня, уразили низку важливих цілей.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

склади боєприпасів російської армії у районі населеного пункту Дякове Луганської області та в районі Огороднього на Донеччині. Знищення боєприпасів зменшує вогневі можливості противника на фронті;

зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області;

склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове на Луганщині. Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів;

зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Лагідне та Антрацит Луганської області, а також у районі Новопетрівки на Запоріжжі.