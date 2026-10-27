Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Сили оборони уразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ

Уражено склади боєприпасів і МТЗ та живу силу ворога — Генштаб

27 жов 2026, 18:56
999

Сили оборони України вчора, 26 жовтня, та в ніч на сьогодні, 27 жовтня, уразили низку важливих цілей.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

  • склади боєприпасів російської армії у районі населеного пункту Дякове Луганської області та в районі Огороднього на Донеччині. Знищення боєприпасів зменшує вогневі можливості противника на фронті;
  • зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області;
  • склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове на Луганщині. Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів;
  • зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Лагідне та Антрацит Луганської області, а також у районі Новопетрівки на Запоріжжі.

Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України, — наголошують у Генштабі.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів