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Сили оборони уразили низку важливих цілей, фото: Генштаб ЗСУ
Уражено склади боєприпасів і МТЗ та живу силу ворога — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n217065-urajeno-sklady-boieprypasiv-i-mtz-ta-jyvu-sylu-voroga-genshtab.htmlРакурс
Сили оборони України вчора, 26 жовтня, та в ніч на сьогодні, 27 жовтня, уразили низку важливих цілей.
Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зокрема, уражено:
- склади боєприпасів російської армії у районі населеного пункту Дякове Луганської області та в районі Огороднього на Донеччині. Знищення боєприпасів зменшує вогневі можливості противника на фронті;
- зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області;
- склади матеріально-технічних засобів російського агресора в районах Луганська, Антрацита та населеного пункту Тимонове на Луганщині. Знищення запасів ускладнює противнику забезпечення підрозділів;
- зосередження живої сили противника в районах населених пунктів Лагідне та Антрацит Луганської області, а також у районі Новопетрівки на Запоріжжі.
Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України, — наголошують у Генштабі.