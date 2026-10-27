Між урядом та сервісами таксі досягнуто меморандуму

https://racurs.ua/ua/n217066-servisy-taksi-utrymuvatymutsya-vid-rizkogo-pidvyschennya-cin-u-kyievi-koreckyy.html

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Мінінфраструктури та Мінекономіки підписали меморандум з цифровими платформами Bolt, Uklon, Uber та OPTI щодо недопущення критичного зростання цін на перевезення в Києві під час тривоги, зупинки роботи громадського транспорту, зокрема метрополітену або іншого форс-мажору, повʼязаного з логістикою в столиці.

Про це сьогодні. 27 жовтня, повідомив у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Меморандум з операторами передбачає встановлення стелі, до якої може піднятися ціна за таких умов — це максимум 75% до базового тарифу.

Тобто якщо базовий тариф за звичних умов — без тривог, заторів тощо — з точки, А в точку Б становить умовно 200 грн, то максимальна плата буде 350 грн. Якщо 300 грн — то максимум 525 грн, — зазначив Корецький.

Пасажири зберігають можливість самим регулювати ціну, але будуть також встановлені граничні межі.

Таке обмеження цін діятиме щонайменше дві години після відбою тривоги червоного рівня або доки не відновиться нормальна робота громадського транспорту і рух мостами. Часто саме тоді попит на поїздки найвищий, а людям треба дістатися додому, — розповів прем'єр.