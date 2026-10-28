Двоє російських бойовиків намагалися дістатися Києва, фото: «Мост»

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На прифронтовій території Донеччини контррозвідка затримала двох контрактників 291-го мотострілецького полку Південного військового округу РФ.

Обидва були перевдягнені в цивільне і рухалися у напрямку Києва на машині, яку вони зупинили автостопом. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники СБУ затримали їх на блокпосту при в’їзді у Дніпропетровську область. В одного із фігурантів на шиї виявили жетон військовослужбовця російської армії, — розповіли у СБУ. — За наявними даними, рашисти сподівалися доїхати до столиці нашої держави, де в одного з них проживають родичі, та «залягти на дно».

Як з’ясувало розслідування:

одним із затриманих виявився двічі засуджений за вбивство мешканець тимчасово окупованого Довжанська на Луганщині, який з 2016 року воює на боці ворога проти Сил оборони. Після початку повномасштабної війни рецидивіст брав участь у боях під Бахмутом як помічник навідника протитанкового ракетного комплексу;

ще один фігурант — громадянин РФ, який уклав контракт з міноборони країни-агресора, коли відбував тюремне покарання за вбивство;

нещодавно обох бойовиків відправили на штурм позицій українських військ на Краматорському напрямку, де вони згодом втекли з лінії боєзіткнення і проникли до селища у «сірій» зоні. Там вони переодягнулися в цивільний одяг, який знайшли у покинутому будинку, закопали в цій оселі формений одяг, табельну зброю армії РФ і пішки вирушили у напрямку райцентру;

по дорозі до міста вони зупинили авто, власник якого погодився підвезти фігурантів до Дніпра, звідки вони планували доїхати до Києва. Але їхній план провалився — обох зловмисників затримали в районі адмінкордону прифронтової області.

Ворожому поплічнику з Луганщини повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111−1 (колабораційна діяльність).

Триває розслідування для з’ясування всіх обставин злочину. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Його спільника — громадянина РФ — наразі утримують як військовополоненого.