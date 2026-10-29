Наслідки удару російського дрона, фото: Євген Каплін

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Ракурс

Російський безпілотник вдарив по автобусу гуманітарної місії «Проліска» у селі Біленьке Запорізької області.

Одна людина загинула, ще трьох поранено. Про це сьогодні, 29 жовтня, повідомив на своїй Фейсбук-сторінці керівник гуманітарної місії Євген Каплін.

Сьогодні, близько 14.30 у селі Біленьке Запорізької області російський FPV-дрон атакував соціальний автобус гуманітарної місії «Проліска», який здійснював перевезення мешканців прифронтового населеного пункту до міста Запоріжжя, — зазначив він.

За попередньою інформацією, удару завдав «дрон-ждун».

Атака була здійснена в центрі населеного пункту, на ділянці дороги, захищеній антидроновою сіткою. Автобус мав чітке маркування Гуманітарної місії «Проліска» на капоті та даху та надпис «соціальний автобус», — наголосив Каплін.

Він зазначив, що цей соціальний автобус був єдиним транспортом із населеного пункту і був запущений гуманітарною місією на прохання обласної та місцевої влади:

Бо через припинення роботи комерційних перевізників, мешканці села не мали можливості дістатися до обласного центру для отримання адміністративних, медичних, банківських та інших необхідних послуг, придбання продуктів харчування й медикаментів, а також отримання пенсійних виплат й виплат по зимовим програмам від Держави та гуманітарних організацій. Наразі в селі Біленьке проживають понад 1 600 людей.

Під час удару, в транспортному засобі перебувало 23 пасажири та водій. Переважно — літні люди. Удар дрону відбувся в дах транспортного засобу. Внаслідок атаки:

загинула пасажирка — жінка 1952 року народження;

водій автобуса отримав важкі поранення та був евакуйований до медичного закладу;

ще один пасажир — чоловік 1947 року народження отримав чисельні осколкові поранення та був евакуйований до медичного закладу;

ще одна жінка зазнала поранень уламками скла;

інші пасажири отримали акубаротравми.

Евакуація поранених здійснювалась спецпідрозділами національної поліції та військовослужбовцями разом з групами повітряного прикриття через загрозу повторних атак БпЛА.