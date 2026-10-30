Знищення транспорту російських загарбників, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n217142-drony-znyschyly-transport-rosiyan-yaki-ryzyknuly-vyyihaty-na-dorogu-na-pivdenno-slobojanskomu.html

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На Південно-Слобожанському напрямку окупанти ризикнули виїхати на дорогу і миттєво опинилися під прицілом українських безпілотників.

Відповідне відео сьогодні, 30 жовтня, опублікувала прес-служба Держприкордонслужби.

Оператори підрозділу безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» влаштували загарбникам незаплановану зупинку та повністю знищили їхній транспортний засіб. Після такої зустрічі ворожа логістика на цій ділянці остаточно перейшла в режим пішого ходу в один кінець, — розповіли у ДПСУ.

На відео показані моменти завдання ударів, зняті камерами FPV-дронів.