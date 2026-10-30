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Наслідки російського удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА
Росіяни вдарили безпілотником по підприємству у Шостці — загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n217144-rosiyany-vdaryly-bezpilotnykom-po-pidpryiemstvu-u-shostci-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
Російські загарбники росіяни цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді, де на той момент працювали люди.
Про це сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.
Унаслідок російської атаки на Сумщину загинула 43-річна жінка, — зазначив він.
Також відомо про вісьмох постраждалих. Одна людина у важкому стані, медики надають пораненим усю необхідну допомогу.
На місці триває рятувальна операція та ліквідація наслідків атаки. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється, — додав він.
Григоров зазначив, що під час цієї атаки Сили оборони знищили частину ворожих безпілотників. Водночас загроза повторних ударів зберігається.
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