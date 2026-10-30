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Ракурс
Наслідки російського удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Росіяни вдарили безпілотником по підприємству у Шостці — загинула людина (ФОТО)

30 жов 2026, 15:26
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Російські загарбники росіяни цілеспрямовано атакували ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді, де на той момент працювали люди.

Про це сьогодні, 30 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

Унаслідок російської атаки на Сумщину загинула 43-річна жінка, — зазначив він.

Також відомо про вісьмох постраждалих. Одна людина у важкому стані, медики надають пораненим усю необхідну допомогу.

На місці триває рятувальна операція та ліквідація наслідків атаки. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється, — додав він.

Григоров зазначив, що під час цієї атаки Сили оборони знищили частину ворожих безпілотників. Водночас загроза повторних ударів зберігається.

Наслідки російського удару по Сумщині, фото: Сумська ОВА

Джерело: Ракурс


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