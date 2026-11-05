Нова сонячна електростанція в США поєднає виробництво енергії зі збором сіна. Фото:

https://racurs.ua/ua/n217261-nova-sonyachna-elektrostanciya-v-ssha-poiednaie-vyrobnyctvo-energiyi-zi-zborom-sina.html

Ракурс

Сонячна електростанція, яка не заважатиме фермерам з’явиться у Сполучених Штатах.

Звичайні сонячні електростанції повністю виводять родючі землі з обігу, але в новій станції використають технологію агровольтаїки. Сонячні батареї встановлять так, щоб фермери могли спокійно косити та тюкувати траву просто під ними. Міська рада Пекстона в штаті Іллінойс погодила проект Baltimore Drive Solar, який передбачає будівництво станції потужністю 4,95 МВт. Про це повідомило видання Interesting Engineering.

Проект розробляла компанія Lightstar Renewables з Бостона. Площа електростанції займе близько 12 га орендованої сільськогосподарської землі. Панелі будуть змонтовані на рухомих одноосьових трекерах, які повертаються за сонцем протягом дня, щоб максимально генерувати струм.

Конструкції піднімуть на висоту майже 4 м. Експерти запевняють, що цього простору має вистачити, щоб під рамами вільно пересувалися трактори, косарки й преси-підбирачі. Об'єкт обнесуть спеціальною огорожею для худоби, щоб комплекс гармонійно вписувався у сільський пейзаж.

Зазначається, що на станції не буде акумуляторних батарей. Все вироблене світло йтиме у міську мережу, а місцеві жителі та бізнес зможуть купувати частку цієї енергії без встановлення панелей на власних дахах і заощаджувати на рахунках за світло.

Нагадаємо, науковці з Австралії та Німеччини розробили метод, який дозволяє видобути 90% енергії з хвиль океану. Вчені виявили, що налаштування морських буїв залежно від рівня хвиль може допомогти великим хвильовим електростанціям ефективніше вловлювати енергію.

Джерело: Interesting Engineering