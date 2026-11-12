Вилучення уламків російського безпілотника у Києві, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n217390-u-kyievi-z-dnipra-vyluchyly-ulamky-rosiyskyh-bpla-video.html

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З акваторії Дніпра у Києві вилучили залишки ворожого БпЛА, які впали в річку після атаки 11 листопада.

Відповідне відео сьогодні, 12 листопада, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Водолази групи піротехнічних робіт, підводного та гуманітарного розмінування АРЗ СП провели роботи з вилучення безпечних залишків ворожого безпілотного літального апарату в Оболонському районі столиці, що впали у річку Дніпро після атаки 11 листопада, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що було обстежено близько 2 тис. кв. м дна водойми. Вилучені знахідки транспортували до безпечного місця для подальшого знищення.