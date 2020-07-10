Федеральный судья. Иллюстрация: William Hogarth. The Bench

https://racurs.ua/2475-federalnyy-sudya-v-ssha-prestuplenie-i-impichment.html

Ракурс

В процессе бесконечного реформирования у нас продолжаются обсуждения, дошедшие уже до споров о том, а не стоит привлекать судью к ответственности за отмененное решение. «Ракурс»решил исследовать, какова соответствующая процедура в государстве, играющем беспрецедентную роль в жизни Украины, провозглашенной независимой и суверенной.

Лишить должности федерального судью в США граждане могут лишь одним способом — он называется импичментом и проходит на высоком представительском уровне. Выдвигается обвинение Палатой представителей. Для импичмента необходимо большинство голосов в Палате представителей. Осуждает должностное лицо Сенат. Для осуждения и отстранения от должности необходимо большинство в две трети голосов в Сенате. Сама процедура предусмотрена в разделе 4 статьи 11 Конституции США.

Основаниями для импичмента федерального судьи является совершение лицом «государственной измены, взяточничества или других серьезных преступлений и мисдиминоров».

Джону Пикерингу довелось войти в историю в 1803 году в качестве первого федерального судьи, подвергнутого помпезно-позорной процедуре. «Первооткрыватель» был пьян, и заседание, по всей видимости, не удалось. Его обвинили в недостойном поведении в зале суда и в том, что в заседании он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В следующем году состоялся импичмент судьи Верховного суда США г-на Чейза. В его случае превалировали, как утверждают, политические мотивы, и Сенат, отнесшийся к ситуации с пониманием, судью оправдал.

С тех пор Конгресс применял импичмент в отношении судей менее десяти раз. Правда, ряд судей поспешил освободить место по доброй воле, не доводя дело до конституционной процедуры.

Однако, как отмечает Уильям Бернам в своем объемном труде, посвященном правовой системе США, «следует заметить, что отнюдь не враждебное отношение к решениям человека на посту судьи было движущей силой в большинстве случаев возбуждения Конгрессом импичмента: в действительности большинство отстранений от должности федеральных судей в порядке импичмента в последние годы было следствием приговоров по обвинению в совершении серьезных преступлений, вынесенных в отношении судей обычными судьями».

То есть, как ни удивительно, самого факта наличия обвинительного приговора в США недостаточно для того, чтобы судья автоматически оставил свой пост.

Судья Гарри Клейборн (штат Невада) подвергся импичменту после полувекового перерыва в применении этой меры в отношении федеральных судей, будучи осужденным за неуплату налогов. Он уже отбывал наказание в тюрьме, но наотрез отказывался оставить свой пост и получал зарплату, пока Конгресс не положил конец этой комической ситуации.

Другой судья был подвергнут импичменту несмотря на то, что присяжные оправдали его по делу о взяточничестве. Конгресс счел, что существуют достаточные доказательства его вины для возбуждения импичмента. Правда, процедура заняла четыре года. И тоже закончилась анекдотически: судья был избран в Конгресс.

Еще один судья, дело которого было рассмотрено не всем составом Сената, обратился в суд с жалобой на данное обстоятельство. Однако Верховный суд заявил буквально следующее: иск представляет собой не подлежащий судебному рассмотрению политический вопрос, решение которого — воля Конгресса.

Суды штата

Там, где судьи избираются, вопросы отстранения могут решаться голосами избирателей. И они решаются порой весьма нетривиально. Хрестоматийный случай: председатель Верховного суда Калифорнии и двое других судей были отправлены восвояси с должностей избирателями. Причина — гражданам не понравилось, что судьи голосовали за отмену приговоров к смертной казни.

Предусмотрена возможность отстранения судьи от должности, в частности, за преступные действия, некомпетентность, «отсутствие свойств характера, необходимых для выполнения функций судьи» (lack of judicial temperament). (Источник: Правовая система США, Уильям Бернам).

Проверка действий судьи обычно проводится комиссией штата (комиссией по срокам полномочий судей или советами по стандартам профессиональной этики судей) по жалобе адвоката, тяжущейся стороны или гражданина. Комиссия уполномочена сама принять дисциплинарные меры вплоть до отстранения судьи от должности, или передать соответствующие рекомендации Верховному суду штата.

Импичмент, осуществляемый законодательной властью, считается одной из альтернатив привлечения судьи к ответственности.