Федеральний суддя. Ілюстрація: William Hogarth. The Bench

https://racurs.ua/ua/2475-federalnyy-suddya-v-ssha-zlochyn-i-impichment.html

Ракурс

В процесі безкінечного реформування у нас тривають обговорення, що дійшли вже до суперечок про те, а чи не варто притягувати суддю до відповідальності за скасоване рішення. «Ракурс» вирішив дослідити, якою є відповідна процедура у державі, яка відіграє безпрецедентну роль в житті України, проголошеної незалежною і суверенною.

Позбавити посади федерального суддю в США громадяни можуть лише в один спосіб — він називається імпічментом і відбувається на високому представницькому рівні. Висувається обвинувачення Палатою представників. Для імпічменту потрібна більшість голосів у Палаті представників. Засуджує посадову особу Сенат. Для засудження і відсторонення від посади потрібна більшість у дві третини голосів у Сенаті. Сама процедура передбачена в розділі 4 статті 11 Конституції США.

Підставами для імпічменту федерального судді є вчинення особою «державної зради, хабарництва або інших серйозних злочинів і місдимінорів».

Джону Пікерингу довелося увійти в історію в 1803 році як першому федеральному судді, що його було піддано помпезно-ганебній процедурі. «Першовідкривач» був п'яний, і засідання, судячи з усього, не вдалося. Його звинуватили в негідній поведінці в залі суду і в тому, що в засіданні він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Наступного року відбувся імпічмент судді Верховного суду США пана Чейза. У його випадку превалювали, як стверджують, політичні мотиви, і Сенат, поставившись до ситуації з розумінням, суддю виправдав.

Відтоді Конгрес застосовував імпічмент щодо суддів менш як десять разів. Щоправда, низка суддів поспішили звільнити місце по добрій волі, не доводячи справу до конституційної процедури.

Однак, як зазначає Вільям Бернам у своїй об'ємній праці, присвяченій правовій системі США, «слід зауважити, що аж ніяк не вороже ставлення до рішень людини на посаді судді було рушійною силою в більшості випадків порушення Конгресом імпічменту: насправді більшість усунень від посади федеральних суддів у порядку імпічменту в останні роки була наслідком вироків за звинуваченням у скоєнні серйозних злочинів, винесених щодо суддів звичайними суддями».

Тобто, як не дивно, самого факту наявності обвинувального вироку в США недостатньо для того, щоб суддя автоматично залишив свій пост.

Суддю Гаррі Клейборна (штат Невада) було піддано імпічменту після півстолітньої перерви в застосуванні цього заходу щодо федеральних суддів, коли він був засуджений за несплату податків. Він уже відбував покарання у в'язниці, але навідріз відмовлявся залишити свій пост і отримував зарплатню, доки Конгрес не поклав край цій комічній ситуації.

Інший суддя був підданий імпічменту попри те, що присяжні виправдали його у справі про хабарництво. Конгрес визнав, що існують достатні докази його провини для порушення імпічменту. Щоправда, процедура зайняла чотири роки. І теж закінчилася анекдотично: суддя був обраний у Конгрес.

Ще один суддя, справу якого було розглянуто не всім складом Сенату, звернувся до суду зі скаргою на цю обставину. Однак Верховний суд заявив буквально таке: позов являє собою політичне питання, що не підлягає судовому розгляду, і його вирішення — воля Конгресу.

Суди штату

Там, де судді обираються, питання відсторонення можуть вирішуватися голосами виборців. І вони вирішуються часом вельми нетривіально. Хрестоматійний випадок: голова Верховного суду Каліфорнії і двоє інших суддів були відправлені геть з посад виборцями. Причина — громадянам не сподобалося, що судді голосували за скасування засуджень до смертної кари.

Передбачена можливість відсторонення судді від посади, зокрема, за злочинні дії, некомпетентність, «відсутність властивостей характеру, необхідних для виконання функцій судді» (lack of judicial temperament). (Джерело: «Правова система США», Уїльям Бернам)

Перевірка дій судді зазвичай проводиться комісією штату (комісією зі строків повноважень суддів або радами зі стандартів професійної етики суддів) за скаргою адвоката, сторони процесу або громадянина. Комісія уповноважена сама вжити дисциплінарних заходів до усунення судді від посади, або передати відповідні рекомендації Верховному суду штату.

Імпічмент, здійснюваний законодавчою владою, вважається однією з альтернатив залучення судді до відповідальності.