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https://racurs.ua/2612-vremena-izmenilis.html

Ракурс

А вот сейчас времена изменились. Боря Стомахин отсидел 11 лет при Путине и Медведеве. Последний год сидел в крытке. Сидел за посты — некоторые с отличными литературными метафорами, типа «вместо России должно плескаться море», «на каждом холме должен стоять пулемет», ну а по сути — за одобрение терактов и перепосты Басаева. В зоне написал книгу «Насилие как метод». (Сейчас он в Киеве.)

Так вот, в своем лагерном «Буреполомском дневнике» он дословно повторяет метафору Егорыча «Автоматом от живота» — после чего описывает воображаемые сцены окровавленных тел ментов на снегу. И у него это вполне серьезно.

И Подрабинек уже не тот, что в 70-е годы. Сейчас он постоянно призывает к Майдану в Москве. Аргумент, что если быдло выйдет на улицу, то его повесят раньше Путина — потому что в очках и потому что фамилия Подрабинек, — не работает.

Россия вернулась в состояние 1905 года, когда террористов носили на руках, и Савинков мог планировать теракты, после чего поехать в театр или на банкет, где ему ручки пожимали. С предсказуемыми последствиями. Я уже писал, что бескровность революции 1991 года стала возможной в первую очередь благодаря тому, что диссидентская идеология ненасилия тогда была господствующей.

1993 год все изменил. Я был в Вашингтоне во время октябрьского путча Ельцина. Были в церкви, Аксенов предложил подвезти на машине (шел дождь), с нами был Анатолий Найман (исследователь Ахматовой и ее ученик). Найман открыто поддержал Ельцина: сколько можно терпеть этих красных? Ну вот и результат. Государство превратилось в машину насилия, оно вызывает ответное насилие.

В декабре 2005 года на Манежной площади был бунт, собрались нацики и фанаты, возмущенные убийством какого-то футбольного фаната чеченцами. Это было жуткое зрелище. Русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

Так что зэки 1970-х годов были ангелами по сравнению с новым поколением. Сейчас каждое второе политическое дело: бей хачей/чурок/жидов! В Киеве есть беженец из Благовещенска — в одной тюрьме сидели, — так он сидел за антикитайские акции. В России вообще нет больше правых и левых, либералов и консерваторов. Осталось только две партии — имперская партия насилия и партия федералистов, европейского выбора. Национализм доминирует, он еще сыграет.



Виктор ДАВІДОВ