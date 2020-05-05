Жизнь уже никогда не будет прежней?

Берлинская стена. Фото: Pixabay

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Ракурс

Созданное в конце 1970-х Общество дружбы между Нидерландами и ГДР славилось бурной деятельностью и имело среди своих сторонников видных социал-демократов и либералов. Какое-то время в его рядах даже состоял тогдашний министр юстиции Нидерландов. В 1987 году генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эрих Хоннекер посетил Амстердам и был с энтузиазмом встречен социал-демократическим мэром города Эдом ван Тейном, что привело к многочисленным протестам. Надо отметить, что одновременно Эд ван Тейн активно поддерживал диссидентов и политзаключенных в СССР, однако своим чересчур восторженным гостеприимством проявил странную слабость к стране, которая, по сути, представляла собой один из самых жестких тоталитарных режимов на востоке Европы.

Интерес к Германской Демократической Республике был основан на причудливом сочетании ностальгии и поиска альтернатив капиталистической потребительской экономике. В то время как на востоке Европы шутили о том, что «капитализм загнивает, но удивительно вкусно пахнет», некоторые люди на Западе видели в таких странах, как ГДР, привлекательный альтернативный образ жизни, где, по их мнению (в отличие от западноевропейских государств всеобщего благосостояния), все еще существовали подлинные ценности дружбы, солидарности, общности, а экономика не была ориентирована на максимальное потребление.

В ноябре 1989 года все эти иллюзии развеялись как дым. Карточный домик, построенный на лжи, репрессиях и слежках, рухнул в одночасье, и в 1990 году ГДР прекратила свое существование. У меня есть фундаментальные вопросы к процессу поглощения Западной Германией Восточной, который привел к созданию двухкастового общества, существующего и по сей день, а правосудие победителей определило, кто был хорошим, а кто плохим. Но одно было очевидно: количество людей, предпочитавших старое новому, было крайне незначительным. И те, кто восхищались ГДР на Западе, включая членов вышеназванного общества дружбы, всеми силами постарались сделать вид, что никогда не испытывали симпатии к этому режиму.

Сейчас, во время пандемии COVID-19, когда все кажется потерянным и мы возвращаемся к основам, многие утверждают, что мир изменился раз и навсегда и что назад пути нет. Мы уже, дескать, никогда не будем летать по всему свету, перестанем так много потреблять, поймем, что дошли до предела и что пора изменить образ жизни, превратив кризис в возможность.

Все это звучит прекрасно. Даже слишком. Когда я начинаю об этом думать, то сразу вспоминаю сторонников тоталитарного режима ГДР, где, по их мнению, все было «гораздо более социально и ориентировано на общество». Они любили размышлять вслух: «Зачем нам десять видов яблочного сока, для чего все это изобилие?». Да, действительно, для чего. Однако одно я знаю наверняка: если бы сегодня вам пришлось выбирать между декадентской Западной Германией или «социалистической» ГДР, я точно знаю, что бы вы предпочли.

Именно поэтому жизнь рано или поздно войдет в привычную колею и мы снова станем на путь разрушения.