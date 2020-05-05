Життя вже ніколи не буде таким, як раніше?

Берлінський мур. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2625-jyttya-vje-nikoly-ne-bude-takym-yak-ranishe.html

Ракурс

Створене наприкінці 1970-х Товариство дружби між Нідерландами і НДР славилося бурхливою діяльністю і мало серед своїх прихильників видних соціал-демократів і лібералів. Якийсь час в його лавах навіть перебував тодішній міністр юстиції Нідерландів. У 1987 році генеральний секретар ЦК Соціалістичної єдиної партії Німеччини (СЄПН) Еріх Хоннекер відвідав Амстердам і був з ентузіазмом прийнятий соціал-демократичним мером міста Едом ван Тейном, що призвело до численних протестів. Треба відзначити, що одночасно Ед ван Тейн активно підтримував дисидентів та політв'язнів в СРСР, проте своєю надто захопливою гостинністю проявив дивну слабкість до країни, яка, по суті, являла собою один з найжорсткіших тоталітарних режимів на сході Європи.

Інтерес до Німецької Демократичної Республіки був заснований на химерному поєднанні ностальгії та пошуку альтернатив капіталістичній економіці споживання. У той час як на сході Європи жартували про те, що «капіталізм загниває, але на диво смачно пахне», деякі люди на Заході бачили в таких країнах, як НДР, привабливий альтернативний спосіб життя, де, на їхню думку (на відміну від західноєвропейських держав загального добробуту), досі існували справжні цінності дружби, солідарності, спільності, а економіка не була орієнтована на максимальне споживання.

У листопаді 1989 року всі ці ілюзії розвіялися немов дим. Картковий будиночок, побудований на брехні, репресіях і стеженні, завалився відразу, і 1990 року НДР припинила своє існування. Я маю фундаментальні запитання щодо процесу поглинання Західною Німеччиною Східної, який призвів до створення двокастового суспільства, що існує і донині, а правосуддя переможців визначило, хто був хорошим, а хто поганим. Але одне було очевидно: кількість людей, які віддавали перевагу старому, а не новому, була вкрай незначною. І ті, хто захоплювався НДР на Заході, включно з членами вищеназваного товариства дружби, щосили намагалися вдавати, що ніколи не відчували симпатії до цього режиму.

Зараз, під час пандемії COVID-19, коли все видається втраченим і ми повертаємося до основ, багато хто стверджує, що світ змінився раз і назавжди і що назад шляху немає. Ми вже, мовляв, ніколи не будемо літати по всьому світу, перестанемо так багато споживати, зрозуміємо, що дійшли межі і що настав час змінити спосіб життя, перетворивши кризу на можливість.

Все це звучить чудово. Навіть занадто. Коли я починаю про це думати, то відразу згадую прихильників тоталітарного режиму НДР, де, на їхню думку, все було «набагато більш соціальне та орієнтоване на громаду». Вони полюбляли розмірковувати вголос: «Нащо нам десять видів яблучного соку, для чого весь цей достаток?». Так, дійсно, для чого. Однак одне я знаю напевно: якби сьогодні вам довелося вибирати між декадентською Західною Німеччиною або «соціалістичною» НДР, я точно знаю, що б ви обрали.

Саме тому життя рано чи пізно увійде у звичну колію і ми знову станемо на шлях руйнування.