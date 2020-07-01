Семен Глузман: о пытках

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https://racurs.ua/2664-gluzman.html

Ракурс

Как известно, в Советском Союзе пыток не было. Потому что не могло быть. И жестокого обращения с арестованными и осужденными не было. Не было в следственных тюрьмах специальных «пресс-хат», где уверенно ставшие на путь исправления садисты и активные педерасты легко и просто склоняли невиновных к признанию своей вины.

Не было избиений психически больных людей (а заодно и здоровых) санитарами-уголовниками, также твердо ставшими на путь исправления. Не было и не могло быть жестокого обращения с людьми в психиатрических интернатах.

Всего этого в государстве рьяных строителей коммунизма не могло быть. Советские специалисты по международному праву и журналисты-международники радостно сообщали советской общественности о массовых нарушениях прав человека в государствах Западной Европы и Северной Америки. Особенно любопытно было читать эти сообщения в лагере, где ежедневно на ужин предлагали ярко-зеленую разложившуюся рыбу и кашу, сваренную вместе с мучными червями.

Когда моего друга Володю Буковского под давлением мировой общественности обменяли на чилийского арестанта — коммуниста Луиса Корвалана, последний, поселившийся в Москве, регулярно публиковал в советской прессе свои свежие впечатления о нелегкой жизни в застенках у диктатора Пиночета. Другой мой друг, украинский журналист Валерий Марченко в это время выписывал в зону свой профессиональный журнал. Однажды Валера громко восхитился очень конкретным описанием жестокости чилийских охранников: в камерах, где сидели узники-коммунисты, тюремщики обдирали со стен наклейки от банок с деликатесными рыбными консервами, вполне легально доставленными братьям по коммунистической вере из Советского Союза.

Во время обхода барака нашим отрядным начальником Валера уговорил его прочитать подчеркнутые строки в этом вполне советском журнале. Не закаленный в идеологических схватках с матерыми антисоветчиками, молодой лейтенант вслух сказал: «Да, не умеют они работать!»

«Наши» работать умели. Уверенно и квалифицированно. Ни Пиночет, ни Брежнев нас рыбными и иными деликатесами не снабжали. Однажды в «Правде» в очередной публикации товарища Корвалана мы прочитали об изуверской пытке, которой подвергали чилийских узников по ночам: в камерах не выключали свет! Прочитав в той же газете эту ужасающую информацию, наши коллеги, заключенные Владимирской тюрьмы, немедленно послали возмущенные заявления Брежневу и его генеральному прокурору с требованием прекратить пытку светом в ночное время. Прежде мы о такой пытке не знали, живя годами в камерах с ночным светом. Разумеется, пытку светом в советских тюрьмах не прекратили. А товарищу Корвалану вскоре разонравилась жизнь в Советском Союзе и он тихо переселился в ГДР.

Мы, независимые украинцы, унаследовали от Советского Союза много плохого. В том числе и применение пыток, и жестокое обращение с людьми… С первых же лет нашей независимости западные друзья искренне пытались избавить нас от этого дурного наследия. Вот и сейчас, несмотря на все наши усилия сохранить прежние навыки, нам помогают. Тренингами, учебными семинарами, целенаправленными публикациями. Больше — европейцы, они все еще верят в наше желание стать цивилизованнее.

Что-то меняется. Здесь, с нами. Украинское общество и журналисты, наконец, избавляются от привычного советского страха перед государством. Все чаще мы узнаем о диких реалиях в полицейской и тюремной системах. Уходят постепенно в прошлое факты жестокости отдельных представителей медицинского персонала. Увы, взамен садистские наклонности проявило само украинское государство, цинично выбрасывающее на улицу, без лечения и поддержки пищей, сотни психиатрических пациентов. Вся вина которых состоит лишь в том, что они больны. Такие мы, Украина.

Совсем недавно, 26 июня, был Международный день поддержки жертв пыток. В цивилизованных государствах об этом помнили, к этому готовились. Даже в этот тяжелый и опасный эпидемический период. Ну а нам, украинцам, было не до этого. Для нас важнее участвовать в политических скандалах. В основном, постыдных.

Вспомнил об этой дате только телевизионный канал КТР. Один-одинешенек. Не только вспомнил, но и пригласил в студию нескольких экспертов. Которые вместе с ведущей — Надеждой Савченко, искренне дискутировали о прошлом и настоящем.

Спасибо им, катеэровцам!