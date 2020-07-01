Семен Глузман: про тортури

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https://racurs.ua/ua/2664-gluzman.html

Ракурс

Як відомо, в Радянському Союзі тортур не було. Тому що не могло бути. І жорстокого поводження з арештованими і засудженими не було. Не було у слідчих тюрмах спеціальних «прес-хат», де садисти і активні педерасти, що впевнено стали на шлях виправлення, легко та просто схиляли невинних до визнання своєї провини.

Не було побиття психічно хворих людей (а заодно і здорових) санітарами-кримінальниками, які також твердо стали на шлях виправлення. Не було і не могло бути жорстокого поводження з людьми у психіатричних інтернатах.

Всього цього в державі завзятих творців комунізму не могло бути. Радянські фахівці з міжнародного права і журналісти-міжнародники радісно повідомляли радянську громадськість про масові порушення прав людини в державах Західної Європи і Північної Америки. Особливо цікаво було читати ці повідомлення в таборі, де щодня на вечерю пропонували яскраво-зелену рибу, що розклалася, і кашу, зварену разом з борошняними хробаками.

Коли мого друга Володю Буковського під тиском світової громадськості обміняли на чилійського арештанта — комуніста Луїса Корвалана, останній, який оселився в Москві, регулярно публікував у радянській пресі свої свіжі враження про нелегке життя в катівнях у диктатора Піночета. Інший мій друг, український журналіст Валерій Марченко в цей час виписував у зону свій професійний журнал. Одного разу Валера голосно захопився дуже конкретним описом жорстокості чилійських охоронців: у камерах, де сиділи в'язні-комуністи, тюремники обдирали зі стін наклейки від банок з делікатесними рибними консервами, цілком легально доставленими братам по комуністичній вірі з Радянського Союзу.

Під час обходу барака нашим загоновим начальником Валера вмовив його прочитати підкреслені рядки в цьому цілком радянському журналі. Не загартований в ідеологічних битвах з досвідченими антирадянщиками, молодий лейтенант вголос сказав: «Так, не вміють вони працювати!»

«Наші» працювати вміли. Впевнено і кваліфіковано. Ані Піночет, ані Брежнєв нам рибні та іншими делікатеси не постачали. Одного разу у «Правді» в черговій публікації товариша Корвалана ми прочитали про бузувірські тортури, яким піддавали чилійських в'язнів по ночах: у камерах не вимикали світло! Прочитавши в тій самій газеті цю жахливу інформацію, наші колеги, ув’язнені Володимирської в'язниці, негайно послали обурені заяви Брежнєву і його генеральному прокуророві з вимогою припинити тортури світлом у нічний час. Раніше ми про такі тортури не знали, живучи роками в камерах з нічним світлом. Зрозуміло, тортури світлом у радянських тюрмах не припинили. А товаришу Корвалану незабаром перестало подобатися життя в Радянському Союзі і він тихо переселився в НДР.

Ми, незалежні українці, успадкували від Радянського Союзу багато поганого. У тому числі і застосування тортур, і жорстоке поводження з людьми... З перших років нашої незалежності західні друзі щиро намагалися позбавити нас цієї дурної спадщини. Ось і зараз, попри всі наші зусилля зберегти колишні навички, нам допомагають. Тренінгами, навчальними семінарами, цілеспрямованими публікаціями. Більше — європейці, вони досі вірять у наше бажання стати цивілізованішими.

Щось змінюється. Тут, з нами. Українське суспільство і журналісти, нарешті, позбавляються звичного радянського страху перед державою. Дедалі частіше ми дізнаємося про дикі реалії в поліцейській і тюремній системах. Йдуть поступово в минуле факти жорстокості окремих представників медичного персоналу. На жаль, натомість садистські нахили проявила сама українська держава, яка цинічно викидає на вулицю, без лікування і підтримки їжею, сотні психіатричних пацієнтів. Вся провина яких полягає лише в тому, що вони хворі. Такі ми, Україна.

Зовсім нещодавно, 26 червня, був Міжнародний день підтримки жертв катувань. У цивілізованих державах про це пам'ятали, до цього готувалися. Навіть у цей важкий і небезпечний епідемічний період. Ну а нам, українцям, було не до цього. Для нас важливіше брати участь у політичних скандалах. Здебільшого ганебних.

Згадав про цю дату тільки телевізійний канал КТР. Один-єдиний. Не лише згадав, а й запросив до студії кількох експертів. Які разом з ведучою — Надією Савченко, щиро дискутували про минуле та сьогодення.

Дякую їм, катеерівцям!