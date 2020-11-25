Дело о побитом полицейском. Фото: Pixabay

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Ракурс

Старая, еще советская мудрость говорит: «Когда встречаешь на улице сотрудника правоохранительных органов, лучше перейти на другую сторону». Времена вроде бы изменились, однако, общаясь с представителями полиции, лучше соблюдать осторожность, иначе можно вляпаться в серьезные неприятности и придется долго доказывать, что ты не закоренелый злодей, а обычный человек.

Ярким примером тому может послужить дело, которое рассматривалось на прошлой неделе в Верховном суде.

Разборки на дороге

История, о которой пойдет речь, приключилась два с половиной года назад во Львовской области. Сюжет не блещет оригинальностью: в одном из поселков трое инспекторов патрульной полиции тормознули машину. По мнению полицейских, водитель нарушил правила дорожного движения. Сам же водитель был абсолютно уверен, что ничего не нарушал.

Полицейские потребовали предъявить документы на машину и права. Водитель, в свою очередь, пожелал увидеть документы патрульных. Разговор, начавшийся на повышенных тонах, перешел в яростный спор, полицейские достали наручники, собираясь надеть их на водителя, а тот, рассвирепев, сорвал с одного из представителей правопорядка фуражку и заехал ему по физиономии.

Это, конечно, нехорошо и некрасиво — давать в зубы другому человеку, а уж тем более представителю власти. Но расплата за зуботычину оказалась что-то слишком уж жестокой.

Распоясавшемуся водителю вменили в вину две статьи Уголовного кодекса. Ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частному исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) предполагает меры от штрафа до 4000 не облагаемых налогом минимумов до лишения свободы на срок до двух лет. Ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и вовсе предусматривает ограничение или лишение свободы до пяти лет. Пять лет — серьезное наказание за оплеуху, пусть даже нанесенную полицейскому.

Разборки в судах

Районный суд обошелся с водителем довольно круто, присудив три года лишения свободы. Правда, на основании ст. 75 УК подсудимый был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком. Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

Однако пусть и не отправленный за решетку, но все-таки осужденный водитель с такими выводами не согласился и отправился искать правду в Верховном суде.

И вот что интересно — утверждения водителя и его защитника насчет того, что инцидент выглядел не так, как его представили сотрудники полиции, были не голословными. Оказывается, в деле кроме троих полицейских и водителя-дебошира имелся пятый человек — свидетель, записывавший видео инцидента и давший показания в суде. Кроме того, были данные с полицейских видеорегистраторов.

А теперь посмотрим на аргументы высшей судебной инстанции. Адвокат водителя посчитал, что, судя по видео, его подзащитный не нарушал правил дорожного движения, а значит, требование полицейских предоставить водительское удостоверение и документы на машину было незаконным, и сопротивление этому не может расцениваться как отпор представителям власти.

На самом деле «невыполнение требования работника полиции, которое, очевидно, входит в круг его полномочий, не может быть признано правомерным, если лицо, исходя из своей оценки ситуации, считает такое требование безосновательным, и даже если в дальнейшем окажется, что это требование основывалось на неправильной оценке ситуации полицейским и не имело достаточных оснований». Это стоит иметь в виду: если у вас возник конфликт с полицией — лучше подчиниться, а уж потом выяснять, кто был прав, а кто нет.

Однако высшая судебная инстанция сказала и о том, что в деле не было учтено, как вели себя полицейские. Они утверждали, что водитель с самого начала матерился и лез в драку. Но свидетельства (в том числе и видео) говорят, что с самого начала он реагировал эмоционально, но ни матов, ни тем более попыток подраться с полицейскими не было.

И потом, что такое «подраться»? Разбирая действия, которые могут быть квалифицированы как отпор по ст. 342, суд пишет: «Если лицо отталкивает полицейского, чтобы предотвратить удар дубинкой, или закрывает лицо от удара, в результате чего полицейский получает травму руки, или хватается за одежду полицейского, чтобы предотвратить падение, такие действия не могут считаться сопротивлением в значении ст. 342 УК, поскольку их цель состоит не в противодействии законной деятельности полиции, а в избегании опасности для жизни и здоровья лица».

Ст. 29 Закона Украины «О национальной полиции» требует, чтобы полицейское мероприятие было «необходимым и пропорциональным». «Суд должен убедиться, что примененные к обвиняемому меры со стороны полиции были необходимыми и соразмерными сложившейся ситуации и были применены в соответствии с процедурой, установленной законом», — сказано в судебном решении.

В этом законе есть еще нюансы — полицейский должен предупредить о намерении применить силу и дать гражданину достаточно времени для выполнения требований правоохранителей.

Видео и показания свидетеля доказывают, что полицейские первыми начали применять силу. А до этого никаких угроз или нецензурщины со стороны водителя не было. Да, он оспаривал законность действий представителей власти и совершенно справедливо требовал предъявить документы, но его поведение не было ни насильственным, ни агрессивным.

Одним словом, жалоба водителя и его защитника была удовлетворена частично, а дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.