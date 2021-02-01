https://racurs.ua/2808-obrez-protiv-pyatoy-tochki-chto-takoe-vsedozvolennost-obscheprinyatye-normy-morali.html

Ракурс

Как вы думаете, что повлечет за собой более тяжелые последствия — зуботычина или публичная истерика? Выстрел или стриптиз на виду у всех?

В представлении обывателя «хулиганство» — это нечто смешное, грубое и эпатажное, что в итоге является довольно пустяковым правонарушением. А, к примеру, «нанесение телесных повреждений» — это серьезно. Между тем согласно статье 296 Уголовного кодекса Украины хулиганство может повлечь за собой лишение свободы на срок до семи лет, при этом самое ужасное наказание за умышленное легкое телесное повреждение (статья 125) — арест до полугода или ограничение свободы на срок до двух лет.

Так что хулиганство — вещь серьезная.

Эталонное дело о части тела и хулиганстве

Любой зоолог подтвердит, что высшие приматы очень трепетно относятся к той части тела, которая находится чуть ниже спины. Самцы мартышек, павианов и некоторые депутаты Верховной Рады, например, любят выставлять аппетитные округлости на всеобщее обозрение, чтобы подтвердить свой статус альфа-особей. В фильмах о средневековой Шотландии суровые горцы перед битвой поворачивались к врагу спиной и задирали клетчатые килты, считая, что один вид их мужественных волосатых ягодиц способен сломить боевой дух противника.

В этой истории, которая может служить образцом «хулиганского» дела, герой тоже прибег к подобному аргументу. Анекдотическое происшествие случилось полгода назад, летом, в одном из небольших городов Сумской области.

Двое полицейских патрулировали на автомобиле улицы и заметили небольшой минивэн, который, поворачивая, не включил соответствующий сигнал. Нарушителя остановили. Он вышел из машины, но вместо того, чтобы вежливо пообщаться с полицейскими (тем более что он действительно нарушил правила), завелся с полуоборота и начал рассказывать все, что он думает о дорожном патруле, в крайне непарламентских выражениях. Все происходило ранним вечером, вокруг было достаточно много народу, и внимание прохожих, разумеется, привлекло громкое выяснение отношений нарушителя с полицией. Их любопытство было вознаграждено сполна.



Как сказано в судебном решении, нарушитель, «осознавая противоправный характер своих действий, проявляя вседозволенность и пренебрежительное отношение к общепринятым нормам морали и поведения, по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось исключительным цинизмом, находясь в общественном месте, понимая, что за его действиями наблюдают другие граждане»... В общем, продолжая крыть отборным матом полицейских, он сначала жестами изобразил, кем считает правоохранителей и как относится к ситуации. Затем, решив, что это недостаточно экспрессивно, спустил штаны и попытался показать полицейским, кто здесь альфа-самец.

Словом, это было классическое хулиганство согласно части первой статьи 296 УКУ: «…грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождается особой дерзостью или исключительным цинизмом». Между прочим, даже первая часть предусматривает серьезные санкции — от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или арест до полугода, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Темпераментный нарушитель на суде, состоявшемся совсем недавно, искренне раскаивался в содеянном. Суд, в свою очередь, учел это и решил не исследовать в процессе доказательства обстоятельства дела, то есть не смотреть видеозаписи с места происшествия, и это было воистину милосердное решение. Приговор тоже был достаточно щадящим. Подсудимый, который, судя по жалобам соседей, был не подарком, но и законов раньше не нарушал, вынужден будет заплатить за сеанс публичного стриптиза 17 тыс. грн.

Вряд ли ему стоит оспаривать приговор, но полные драматизма видеозаписи пока на всякий случай оставили в материалах дела.

Дело о двух украинских джигитах на китайской машине

Что же это такое — «особая дерзость и исключительный цинизм»? Как мы уже говорили, эти дерзость и цинизм способны сильно ухудшить положение обвиняемого в суде, но дело в том, что для этих понятий не существует четкого юридического определения.

Вот, например, достаточно свежее дело, рассмотренное осенью в Верховном суде. История произошла в одном из сел Запорожской области два с половиной года назад. Двое мужчин на китайской машине лихо подкатили к магазину и лихо припарковались, чуть не врезавшись в другой автомобиль. Водитель этого авто объяснил лихачам, что они, мягко говоря, неправы. Как позже выяснилось, один из джигитов на китайском «ведре с гайками» был нетрезв и возжелал мести. Друг его поддержал, и они отправились на авто за человеком, сделавшим им замечание. Тот, разумеется, заметил «хвост». Выйдя из своего автомобиля возле дома, он подошел к лихачам и сказал им, что теперь они уже очень сильно неправы. Но те выскочили из машины, один из них сбил ударом преследуемого с ног, а потом оба преследователя схватили свою жертву за ноги и поволокли на проезжую часть. Тут в разборку вмешались находившиеся неподалеку люди и угомонили джигитов.

Водитель, сделавший им замечания, отделался легкими телесными повреждениями. И тогда возник вопрос: можно ли предъявить двум лихачам еще и обвинение в хулиганстве? Районный суд так не посчитал и признал двоих нападавших виновными по части второй статьи 125 Уголовного кодекса «Умышленное легкое телесное повреждение», назначив каждому штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов, что составило всего 1700 грн на каждого. Представители прокуратуры обжаловали приговор, но апелляционная инстанция оставила его без изменений.

Тогда обвинение обратилось в Верховный суд с кассационной жалобой, в которой содержалась просьба отправить дело на новое рассмотрение. Камнем преткновения стала именно «особая дерзость». Изначально конфликт был, по сути, ерундовым, а вот дальнейшие действия обвиняемых — преследование, мордобой и издевательство над потерпевшим (а как еще расценить таскание за ноги лежащего человека?) как раз и демонстрируют хулиганские мотивы.

Верховный суд в своем решении пишет, что «особая дерзость» — это грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождается не только нанесением побоев, но и издевательством. А еще в это понятие входят уничтожение имущества, срыв массовых мероприятий, временное прекращение деятельности общественных учреждений, движения транспорта… В общем это если человек устраивает такой перформанс, от которого всем окружающим тошно становится. Объективный признак хулиганства — неуважение к обществу, а не физическое насилие.

Был ли неуважением к обществу тот факт, что два джигита средь бела дня побили человека, сделавшего им резонное замечание, а потом при всех тащили его за ноги на проезжую часть? Это должен заново решить апелляционный суд, куда высшая инстанция отправила дело на новое рассмотрение.

Хулиганство: альфа-особи, будьте осторожнее

Личная неприязнь — один из путей избежать обвинения в хулиганстве. Постановление Верховного суда от 3 июля 2019 года может оказаться очень полезным в определении, что можно считать хулиганством, а что — нет.

Коротко история выглядела так. За десять лет до совершения преступления некий гражданин купил нелегально на рынке охотничье ружье ИЖ, а за два года до него сделал из ружья обрез. А потом, поругавшись с одним соседским подростком, пальнул в того из этого обреза. К счастью, дело обошлось легкими телесными повреждениями. В этой достаточно банальной истории интересно то, что первоначально в букете статей была и 296-я «Хулиганство», но выяснилось, что преступник по каким-то своим причинам терпеть не мог соседского мальчишку, поэтому, собственно, и стрелял в него.

Здесь интересны выводы Верховного суда, вносящие ясность в то, что такое хулиганство в принципе. Ключевое словосочетание «общественный порядок» — морально-этические принципы, традиции, устоявшиеся правила жизни, на которые посягает хулиган. Но по другим внешним признакам хулиганство легко спутать с другими преступлениями.

Не вдаваясь в подробности, что такое «частное» и «публичное» обвинение, скажем, что суд пришел к такому выводу: главный побудительный мотив хулиганства — противопоставить себя окружающим, продемонстрировать свое превосходство, наплевать на общественные нормы поведения. Бросить вызов обществу, если проще.

…И все-таки словосочетания «морально-этические принципы», «устоявшиеся правила жизни» — вещь довольно расплывчатая, поэтому некоторые депутаты с удовольствием продолжают трясти перед избирателями своими пятыми точками.