https://racurs.ua/2815-lishit-nasledstva-missiya-nevypolnima.html

Ракурс

Закон и человеческая справедливость, случается, вступают в противоречие. В конце концов, справедливость — тоже вещь достаточно субъективная: то, что одному кажется чудовищным, другому представляется совершенно нормальным. Судебные тяжбы вокруг наследства и споры, касающиеся детей, дают особенно много поводов поразмыслить над тем, что же такое закон и справедливость.

На днях Верховный суд опубликовал отчет о самых знаковых делах последнего месяца, и среди них была одна трагическая история о наследстве.

«Они прилетели из другой вселенной»

Итак, шесть с половиной лет назад некий киевлянин, владелец столичной квартиры, женился. Накануне свадьбы произошло одно странное событие: будущий муж вынес из дому и выбросил в мусорный контейнер практически все имущество и документы, оставив себе лишь паспорт. Это встревожило родных. И через три недели после происшествия, уже вступив в брак, этот человек обследовался у психиатра, который нашел состояние пациента очень тревожным. В назначении, фигурировавшем в материалах дела, есть график приема сильных препаратов, которые обычно прописывают больному шизофренией.

Надо сказать, что не только муж, но и его новая жена была человеком со странностями. Женщина, как позже рассказала ее свекровь, посещала некую «школу йоги «Гуру Ар Сантэма» и привела туда же своего супруга.

Тут придется немного рассказать обэтой школе. Этот самый Ар Сантэм (в миру — Геннадий Стаценко) организовал свою школу во второй половине прошлого века, у нее были и по сей день есть филиалы в странах СНГ. Однако многие люди, серьезно изучающие йогу, называли гуру шарлатаном, а его организация в итоговом документе Международной конференции «Тоталитарные секты и демократическое государство» (2004) прямо названа сектой.

Впрочем, чтобы убедиться в этом, достаточно почитать как материалы самой школы, так и рассказы очевидцев. «Наша школа в первую очередь направлена на духовное развитие, — сказано на сайте организации. — Во главу угла ставится именно духовный мир человека. Наши ученики занимаются изучением законов природы, благодаря чему понимают, почему так важно ограничивать себя от разных вещей. В учреждении действует иерархия. Каждый из практикующих находится на каком-то определенном уровне, который зависит от навыков и способностей ученика».

О том, какая атмосфера царит в школе, можно понять, например, из рассказа одной несчастной женщины, бывшей прихожанки «школы»: «Они прилетели из большого мироздания высокоразвитой антимировской вселенной… и затеяли всю эту эпопею в превращение солнечной системы и вселенной в свою колонию и изменение их природы на антимировские. Ну и заодно наловить душ, которыми они питаются.

Я была частью их семьи как астральная Жена и любовница личного ученика, он захотел съесть мою душу, сделать своим слугой и сначала сделал своей ученицей, ввел в их мир, открыл яснослышание, видение, показал, что они могут...»

Другая бывшая прихожанка, более здравомыслящая, рассказывает, что первые два года в школе занимаются довольно эклектическими оздоровительными практиками, а дальше… попадают в закрытый круг. «И тут начинается полная шиза в геометрической прогрессии. Откровения, почерпнутые «в астрале», вперемешку с мессианским бредом для людей неподготовленных звучат просто дико», — добавляет она. Эта женщина прямо называет школу «сектой худшего пошиба».

И вот в эту «школу» попадает психически нездоровый человек… Его обеспокоенная мать ходила с сыном к психотерапевту и уже на приеме у него узнала впервые о «школе йоги». Но, видимо, дело зашло слишком далеко.

Трагедия произошла зимой, через полгода после свадьбы. Однажды муж исчез из дому. Поиски продолжались месяц, и, по словам матери, жена в это время вела себя так, будто ничего не случилось. А через месяц пропавшего нашли аж в Закарпатье, — он повесился недалеко от одного села. Вскоре у его жены родился сын…

Наследство: дееспособен и не беспомощен

Вот тут и начинается судебная история. Завещания погибший не оставил. Через полгода после смерти сына мать подала иск о том, чтобы невестку, по закону претендовавшую на часть квартиры, лишили наследства. Мать заявляла, что ее сын был тяжело болен психически, поэтому находился в беспомощном состоянии, а жена никакой помощи ему не оказывала.

В суде первой инстанции мать дело выиграла, но апелляционный суд решение отменил и признал вдову погибшего наследницей имущества. Тогда мать отправилась искать справедливости в Верховный суд. В своей жалобе она писала, что апелляционный суд не принял во внимание результаты посмертной психиатрической экспертизы, сделанной в конце 2018 года. В распоряжении экспертов из городского центра судебно-психиатрической экспертизы был дневник погибшего. Анализ записей, по их заключению, указывал на то, что он был тяжело болен, речь шла о параноидальной шизофрении. И накануне свадьбы, когда больной выбросил вещи на улицу, и в день его исчезновения из дому он пережил острые приступы болезни.

К каким выводам пришел Верховный суд? Действительно, статья 1224 Гражданского кодекса говорит о том, что человека могут лишить права наследования по закону, если суд установит, что этот человек уклонялся от помощи тому, у кого наследует имущество, если тот из-за преклонных лет, тяжелой болезни или будучи калекой находился в беспомощном состоянии. Имеется в виду, что человек не может самостоятельно обеспечить себе нормальные условия жизни и требует ухода. В этом случае необходимо установить несколько вещей: уклонение наследника от оказания помощи, нахождение того, за кем наследуют, в беспомощном состоянии и то, что беспомощный нуждался в помощи именно этого наследника. Только если все эти обстоятельства будут доказаны, потенциального наследника можно лишить наследства.

В данном же случае мать не доказала факт уклонения жены от оказания помощи мужу. А сам факт тяжелого ментального недуга не может свидетельствовать о беспомощном состоянии. Более того, погибший человек не был признан при жизни недееспособным или даже частично недееспособным.

Таким образом, кассационную жалобу матери оставили без удовлетворения, а решение апелляционного суда, признавшего жену наследницей, — без изменений.

Наследник, как вычеркнуть из списка?

В своем решении Верховный суд ссылался на еще два дела двухлетней давности о попытках лишить наследства одного из наследников. Эти истории довольно примечательны, поэтому о них стоит рассказать хотя бы коротко.

Первая произошла в одном из областных центров. Брат и сестра должны были наследовать квартиру за умершим отцом, но когда сестра пришла к нотариусу, чтобы оформить наследство на свою часть жилплощади, тот отказался это делать на том основании, что документы на квартиру были у брата, а он не собирался давать их сестре.

Женщина обратилась в суд, но ее брат подал встречный иск, в котором просил лишить сестру наследства. Он жил с отцом много лет. В последние годы жизни отец тяжело болел, и сын ухаживал за ним — кормил, покупал лекарства. Его сестра не хотела помогать ему в этом, не интересовалась состоянием отца. А теперь вот требует наследства.

Районный суд признал за сестрой право на часть квартиры, потому что описанные в статье 1224 Гражданского кодекса обстоятельства, которые позволяют вычеркнуть ее из числа наследников, не установлены. Апелляционный суд оставил решение без изменений.

Брат обратился в высшую судебную инстанцию и дело окончательно проиграл, потому что не предоставил доказательств того, что отец нуждался в помощи именно своей дочери.

Вторая история похожа на первую. Она тоже произошла в городе областного значения. Спор разгорелся между двумя братьями и тоже из-за квартиры. Их общий отец заболел тяжелой формой рака, а потом вдобавок сломал шейку бедра и был прикован к постели. Один из братьев перебрался к отцу, ухаживал за ним какое-то время, а потом… видимо, устал. Случалось, он оставлял отца на целый день в одиночестве, голодным. В конце концов, второй брат нанял отцу сиделку, а после его смерти подал иск о лишении брата права на наследование.

Районный суд иск удовлетворил, а вот апелляционный суд посчитал, что непутевый сын имеет право на наследование, потому что его брат не предоставил убедительных доказательств того, что тот уклонялся от помощи отцу. То, что была нанята сиделка, — доказательство неубедительное.

И Верховный суд с этим согласился, взяв на вооружение те же аргументы, что и в предыдущем деле, — виноватое поведение не было доказано.

…Во всех трех случаях поведение тех людей, которых пытались лишить наследства, мягко говоря, не вызывает симпатии. Однако закон на их стороне, и, как видим, доказать, что человек действительно должен быть вычеркнут из списка наследников, весьма непросто.