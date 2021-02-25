https://racurs.ua/2820-v-ukraine-zablokiruut-426-saytov-i-chetyre-krupnyh-telegram-kanala-reshenie-suda.html

Ракурс

Еще продолжает оставаться довольно высоким интерес общественности к решению о закрытии нескольких телеканалов, еще идут споры о том, что это — правовой беспредел или давно назревшая мера, как тут подоспела не менее горячая тема о блокировке четырех с лишним сотен интернет-ресурсов. Значительная их часть — российские сайты (среди которых такие известные «сливные бачки», как, например, «Компромат.ру»), но достаточно много среди них и отечественных ресурсов, и не только новостийно-политической направленности.

Основание — решение Голосеевского районного суда города Киева от 4 февраля нынешнего года. Один интересный момент: фото заглавной страницы документа выложено на сайте «Страна.юа», а вот в Едином государственном реестре судебных решений за 4 февраля такого решения… нет.

Впрочем, в фотокопии упоминается решение Дарницкого районного суда города Киева, вынесенное летом 2019 года. И вот оно-то в реестре есть, и история в нем описана довольно интересная.

https://reyestr.court.gov.ua/Review/82853656

Итак, в марте 2019 года один крупный бизнесмен обратился с иском к некоему конкретному человеку о защите чести, достоинства и деловой репутации и предоставил ссылки на 71 источник. Он, что интересно, в деньгах нанесенный репутации урон не оценивал, а просил признать информацию недостоверной и обязать Гугл и Яндекс.Украина изъять из поисковых систем Google и Yandex ссылки на нее.

Предыстория появления материалов довольно грязная и началась в августе 2016 года. Тогда бизнесмен получил первое письмо от будущего ответчика. Всего их в судебных документах упомянуто пять, последнее датировано октябрем 2018-го. Автор писем сообщал, что у него есть некоторая информация, представляющая для предпринимателя ценность, и предлагал встретиться, чтобы обсудить будущее этой информации. Якобы она касалась бизнес-проектов «мишени» и в случае опубликования могла ему существенно навредить. Кроме писем, были еще звонки от неизвестных.

Бизнесмен платить отказался, и это нечто все же было слито в Интернет. Кроме обвинений в организации финансовых пирамид, на ресурсах были опубликованы паспортные данные предпринимателя и номера его телефонов. (Интересно, заметим, что в список сайтов, которым грозит закрытие, вошли несколько ресурсов, посвященных криптовалюте, а она — благодатное поле для, скажем так, довольно мутных схем.)

Итак, предприниматель обратился в суд (отказавшись позже от претензий к Гугл и Яндексу), его дело довольно быстро рассмотрели и удовлетворили иск. Однако и сейчас, если ввести в поисковик имя предпринимателя вместе со словосочетанием «финансовая пирамида», публикации продолжают появляться. Самая свежая — примерно двухмесячной давности.

Но мы отвлеклись от главного — закрытия сайтов. Итак, этот самый предприниматель обращается в Голосеевский райсуд Киева с ходатайством о наложении ареста на ряд ресурсов в рамках расследования уголовного дела по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины («Мошенничество»), касающейся мошенничества, совершенного в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники.

Но в решении суда (фотокопия которого, повторимся, есть на ресурсе «Страна.юа») указаны 60 с лишним сайтов. Откуда взялась цифра в 426 плюс 4 Telegram-канала? С сайта Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site%2Findex&pg=99&id=2053&language=uk

Как сказано там, список предоставлен следственным отделом Голосеевского управления полиции, цель — наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети Интернет при использовании этих веб-ресурсов.

Еще раз смотрим: в фотокопии решения суда — чуть больше 60 ресурсов. На сайте Нацкомиссии — 426.

Выглядит все это, мягко говоря, странно. При всей нелюбви к российским ресурсам и отечественным «сливным бачкам», распространяющим фейки и пропагандистский шлак (а их в списке хватает), схема, по которой их предлагают закрыть, пугает: открывается уголовное дело, потом «в рамках расследования» следственные органы обращаются в суд, и… И никакой политики, просто небольшие меры в интересах следствия. Теоретически такую схему можно применить против ЛЮБОГО интернет-ресурса, если вдруг возникнет необходимость его прикрыть.

И еще одна вещь настораживает — отношение общества к подобным шагам. Наверняка найдется немало вполне патриотичных граждан, которые с радостью поаплодируют таким вещам.

P.S. Замминистра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что полиция отозвала письмо в Нацкомиссию по связи. Скандала пока не вышло.