Кладбищенские истории: что грозит осквернителям могил

https://racurs.ua/2895-kladbischenskie-istorii-chto-grozit-oskvernitelyam-mogil.html

Ракурс

Места упокоения издавна внушали людям трепет. Даже скептика посещают невеселые мысли, когда он сталкивается с атрибутами смерти, а уж склонные к мистике граждане всерьез верят в то, что над кладбищами висит некое невидимое облако скорбных чувств, и оно способно угнетающе действовать на человека. А потому брать что-то с кладбища плохо и опасно.

Однако некоторые все же идут на риск и творят на кладбищах нехорошие дела. Неизвестно, мстят ли им потом духи, черти или ноосфера, а вот под статьей Уголовного кодекса оказаться вполне реально.

В трех «кладбищенских» судебных историях героями двигали разные чувства — желание подзаработать, гнев, глупое мелкое жлобство. Впрочем, и итоги у этих историй разные.

Дело о могильных цветах

Сначала о приговоре, прозвучавшем в середине июня в суде одного из райцентров Днепропетровской области. Впрочем, сама история случилась в прошлом году, как раз во время поминальных дней, когда многие идут на кладбища приводить в порядок могилы близких, а то и устраивать на них что-то вроде языческой тризны.

Вот в один из таких дней на местное кладбище пришла женщина с дочерью-подростком. Эта женщина была, что называется, социально неблагополучной: работы нет, жилья постоянного нет. Крутилась как-то. На кладбище в поминальные дни она, видимо, тоже пришла с мыслью что-нибудь выкрутить. И наткнулась на могилу молодой женщины. Возле памятника стояло несколько вазонов с роскошными цветами…

В общем, мама стояла «на шухере» на кладбищенской аллее, следя, чтобы никто ничего не увидел (дело было ранним вечером, люди с кладбища уже почти разошлись), а дочь-подросток стащила эти самые горшки с цветами, которыми мама потом, как сказано в деле, «распорядилась по своему усмотрению». То есть наверняка продала.

Кража с могилы стала потрясением для матери умершей женщины. Воровок, попавших на камеры наблюдения, установленные на кладбище, искали довольно долго и наконец нашли.

Судили мать. Дочь давала показания на суде в присутствии законного представителя, адвоката и социального педагога. Девочка подтвердила, что мама подбила ее стащить цветы с могилы. Мать не отпиралась и созналась во всем. Действия женщины подпадали под действие двух статей Уголовного кодекса.

Часть 3 статьи 297 («Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего») предусматривает довольно серьезное наказание — ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы от четырех до семи лет. Вообще же верхняя планка статьи — до 12 лет лишения свободы.

По этой статье женщину приговорили к ограничению свободы на четыре года, что, учитывая обстоятельства — ее неприкаянность и неустроенность, было достаточно гуманным.

И все-таки она села. Но не из-за того, что украла цветы с кладбища, а за то, что подбила участвовать в этом свою дочь.

Статья 304 УК Украины («Вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность») довольно жесткая: первая часть — от трех до семи лет, вторая — от четырех до десяти лет лишения свободы. Инкриминировали подсудимой как раз вторую часть, и вот по ней она и получила четыре года. Именно то, что подсудимая сделала соучастницей кражи свою дочь, и подвело ее под срок.

В приговоре, кстати, есть довольно спорная, с точки зрения общечеловеческой морали, фраза: «…отсутствие у обвиняемой средств к существованию, регистрации и постоянного места проживания, а также нахождение обвиняемой в ходе досудебного расследования в розыске свидетельствует о том, что исправить обвиняемую… и предупредить ее преступную деятельность невозможно без ее изоляции от общества».

То, что сделала эта женщина, безусловно, отвратительно, а то, что она привлекла к этому своего ребенка, отвратительно вдвойне. Но, может, в тот момент за деньги, вырученные от продажи краденых цветов, она купила себе и ребенку поесть?

Дело о мести покойникам

В приговоре, вынесенном в конце мая одним из районных судов Днепропетровской области, нет самого интересного — истории лютой ненависти, которую один житель села испытывал к семье другого. Впрочем, в таких сельских вендеттах, длящихся порой годами и десятилетиями, ни один суд не разберется.

Факт остается фактом: житель одного села умудрился с начала этого года трижды (!) попасть под суд (в феврале, апреле и мае) по одной и той же статье 297 УК за то, что с маниакальным упорством поганил на сельском кладбище могилы родителей своего врага. В первый раз его приговорили к двум годам ограничения свободы, освободив от наказания с двухлетним испытательным сроком. Во второй раз мужчину приговорили к пяти годам ограничения свободы и снова освободили от наказания с испытательным сроком на три года. (Рискну предположить, что суду все же была известна история вражды, иначе приговоры не были бы столь щадящими.)

В первые разы этот человек сбивал фотографии с памятников. Что же в итоге отправило этого народного мстителя за решетку? Явившись в очередной раз на кладбище поздним вечером, он кирпичом разбил на куски памятники на могилах родителей своего врага. Выбив гранитный крест, он просто выволок его с кладбища и бросил где попало. А вот куски разбитых памятников этот человек не поленился зашвырнуть… во двор своего недруга. Можно представить себе, что тот почувствовал, обнаружив с утра во дворе полностью разбитые надгробия родителей.

Месть удалась, злоумышленник и не думал отпираться и наконец заработал полновесных четыре года лишения свободы, что представляется вполне справедливым. Напросился все же.

Дело о могиле воина

О приговоре, вынесенном в апреле в Сумах, расскажем совсем коротко: очень уж это дело отвратительное. На центральном городском кладбище есть Аллея Славы, где покоятся погибшие на российско-украинской войне воины. В начале марта туда забрел некий гражданин и украл с одной из могил красно-черное знамя Добровольческого украинского корпуса. Запихнул знамя под куртку и ушел.

Через несколько дней навестить могилу пришел дед погибшего бойца, увидел, что знамени нет, и вызвал полицию. На кладбище были установлены камеры видеонаблюдения, которые зафиксировали парня, снявшего знамя с древка. По его поведению можно было понять, что он совершенно четко пришел на аллею героев, чтобы разжиться трофеем с могилы. Впрочем, на суде этот парень, не отрицая того, что взял знамя, говорил, что сделал это неумышленно, мол, сам не понимал в тот момент, что на него нашло.

Краденое знамя нашли во время обыска в квартире злоумышленника. Стоимость красно-черного полотнища эксперты оценили в 67 гривен.

Вор был приговорен по статье 297 (части1) к трем месяцам ареста, краденое знамя вернули деду погибшего воина.

…Вместо пустого морализаторства о недопустимости надругательства над памятью мертвых хочется вспомнить историю о том, как в начале 2000-х одна из ведущих на тот момент украинских газет напечатала статью, в которой смаковала «творчество» фотографа, делавшего фотосессии моделей на фоне реальных похорон и фотоинсталляции с телами умерших. Мертвых он снимал в морге. Особенно запомнилось одно фото — тельце маленького мальчика на трехколесном велосипедике. Насколько нам известно, никаких дел по этому поводу возбуждено не было, искусство же! Тут остается надеяться только на некий потусторонний суд, который, может быть, покарает мерзавца и тех, кто его пиарил.

А несчастные неудачники — невольные герои трех вышеизложенных историй уже получили свое от обычного суда.