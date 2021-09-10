Дела о водителях-лихачах и ручном измерителе скорости: результат непредсказуем

https://racurs.ua/2928-dela-o-voditelyah-lihachah-i-ruchnom-izmeritele-skorosti-rezultat-nepredskazuem.html

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Дорога — место, где достаточно часто возникают проблемные ситуации, поэтому мы периодически обращаемся к судебным делам, связанным с дорожными происшествиями. Ведь судебное решение, на наш взгляд, лучше любого эксперта может пояснить, как следует действовать в случае возникновения проблемы. Более того, по судебным решениям можно составить своего рода список приемов для «борьбы» с дорожной полицией. Например, не все знают, что если вы потребовали правовую помощь прямо на месте инцидента, то вам не имеют права отказать. А если откажут, то вы с высокой вероятностью выиграете дело в суде. Дорожная полиция, кроме того, не имеет права требовать у водителя и страховой полис, если нет доказательств нарушения.

Да что там страховой полис! Этим летом мы писали о громких и скандальных историях с депутатами, предположительно управлявшими автомобилями, находясь «под веществами». И это сошло им с рук, потому что экспертизы на наличие наркотического опьянения были проведены с нарушениями.

А сегодня вновь вечная тема — штрафы за превышение скорости. Однако речь пойдет не о стационарных камерах наблюдения, о которых мы тоже писали, а о компактных приборах, используемых дорожной полицией. И здесь, увы, с «рецептами» все гораздо сложнее. Этим летом, например, разбирая два аналогичных случая, суды вынесли прямо противоположные решения. Но и такая информация может оказаться полезной.

Речь пойдет о мобильной камере TruCam, которая приказом Министерства экономического развития и торговли в 2015 году была исключена из Государственного реестра измерительной техники. С тех пор многие почему-то считают, что эта камера теперь «вне закона». Но это не так: с 2015 года запрещено ее серийное производство или ввоз на территорию Украины, однако исправные камеры вполне могут использоваться дорожной полицией. К слову, один такой прибор стоит 450–470 тыс. грн, и разбрасываться гаджетами ценой почти в полмиллиона было бы нерационально.

Однако давайте перейдем к историям.

Когда выиграл нарушитель

Первое происшествие случилось в конце февраля ранним вечером в небольшом городе в Полтавской области. Лейтенант полиции остановила легковой «форд» и выписала водителю штраф за превышение скорости. Как известно, правилами дорожного движения скорость транспорта в населенных пунктах не должна превышать 50 км/ч. Если водитель разгоняется до 70 км/ч, то рискует получить предупреждение, а если превышение больше, за это полагается штраф. Прибор инспектора (та самая TruCam) показал 74 км/ч, и водителю был выписан штраф в 255 грн.

Но тот оказался принципиальным и обратился в суд с иском, в котором просил отменить постановление об административном взыскании и закрыть производство по делу. Придирок к инспектору было достаточно (в том числе водитель отмечал, что номер дома, возле которого его остановили, был указан неправильно). Но главное: нарушитель настаивал, что нет правовых оснований для использования лазерного измерителя скорости TruCAM, потому что скорость положено измерять с треноги или штатива. Было упомянуто и то, что злополучные камеры исключены из перечня технических средств, используемых сотрудниками МВД.

Инспектор подала отзыв на жалобу: правонарушение было, то, что водитель не заметил дорожного знака, ограничивающего скорость, не снимает с него вины. А скорость действительно была измерена камерой, причем вполне исправной, что подтверждается технической экспертизой. Погрешность прибора — плюс-минус 2 км/ч, если автомобиль едет со скоростью до 100 км/ч. Прибор зафиксировал 74 км/ч, и даже если он ошибся, то все равно скорость «форда» тянула на штраф для водителя.

В начале лета районный суд отменил постановление о штрафе и закрыл производство. Одним из аргументов было то, что лейтенант полиции не предоставила доказательств того, как именно был закреплен прибор, которым она измеряла скорость. И, кроме того, письмо, в котором подтверждалась исправность прибора, не являлось, по мнению суда, нормативно-правовым актом.

Инспектор дорожной полиции подала жалобу в апелляционную инстанцию, но дело проиграла. В конце июля Второй апелляционный административный суд в г. Харькове оставил жалобу без удовлетворения.

В качестве доказательства правонарушения были предоставлены видеозаписи со злополучного лазерного измерителя скорости.

Так как нужно измерять скорость — со штатива или можно прямо «с рук»?

Статья 40 Закона Украины «О Национальной полиции» говорит, что полицейский может закреплять на форменной одежде, служебном автомобиле, по периметру дорог или на зданиях автоматическую фото- и видеотехнику и использовать полученную информацию.

Однако, по мнению суда, камера… «дребезжала» (так и сказано в судебном решении — «дрибіжання»), поэтому из-за вибрации прибор мог ошибаться более чем на 2 км/ч. И вообще статья 40 закона о полиции говорит о том, что фото- и видеотехника должна быть стационарно закреплена, а ручные приборы для измерения и фиксации скорости незаконны.

К слову, в статье «Применение технических приборов и технических средств, имеющих функции выявления радиационных, химических, биологических и ядерных угроз, фото- и киносъемки, вмдеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи» действительно сказано, что «информация о смонтированной/размещенной фототехнике и видеотехнике, технических средствах по выявлению и/или фиксации правонарушений… должна быть размещена на видному месте» (пункт 2). Насчет штативов там нет ничего, а насчет информации… Видимо, инспектор должна была держать в руках плакат, на котором сказано, что она пользуется прибором для измерения скорости.

Одним словом, дорожная полиция дело проиграла.

Когда выиграл инспектор

В конце июля Винницкий городской суд рассматривал дело, которое по формальным признакам может показаться близнецом полтавского. Однако две существенные детали в них сильно разнились. Сумма штрафа составила не 255, а 1700 грн, потому что скорость, с которой легковая «хонда» проезжала пригородный поселок, была превышена… более чем в два раза и составила 106 км/ч (превышение скорости свыше 50 км влечет за собой штраф в размере ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Лихой водитель, несшийся по улице как по трассе, был остановлен капралом дорожной полиции. И, между нами говоря, для того чтобы определить нарушителя, ей бы даже камера не понадобилась.

Однако водитель очень оскорбился и подал жалобу в суд: по его мнению, действия инспектора были противоправными и грубо нарушили его права.

Почему незаконными? Снова-таки потому, что прибор TruCam не был установлен стационарно, а «перемещался в пространстве» (должно быть, инспектор мчалась ему навстречу со скоростью 56 км/ч!). Ну и не было дорожного знака 5.70 «Фото-, видеофиксация нарушений Правил дорожного движения».

Инспектор подала отзыв на жалобу, где в качестве доказательства были предоставлены фото и видео с камеры и документы о том, что лазерный измеритель был исправен.

Суд принял сторону инспектора. В решении суда снова есть ссылка на упоминавшуюся в первом деле статью 40 Закона Украины «О Национальной полиции», но в этот раз истолкована она была в пользу дорожной полиции. На видео видно, что, во-первых, автомобиль ехал с недопустимой скоростью. Аргументы водителя насчет того, что знака 5.70 не было, во внимание не приняты: на тех же фото и видео четко видно, что дело происходило на улице поселка, а не на трассе. Однако истец предоставил собственные записи, и на них видны и знак, обозначающий населенный пункт, и знак о том, что ведется фото- и видеофиксация нарушений правил дорожного движения.

Еще одна милая деталь: когда инспектор остановила автомобиль, водитель отказался предъявлять документы, заявив, что их у него нет, а потом поднял стекло в дверях и вообще прекратил общаться, а также отказался брать копию постановления об административном правонарушении.

Отказывая нарушителю в удовлетворении иска, суд ссылался и на то, что адресат не тот: претензии должны предъявляться Департаменту патрульной полиции, а не конкретному инспектору. Однако что-то подсказывает, что свою роль сыграли все обстоятельства.

…Такие дела на самом деле достаточно типичны, и вопрос, имеют ли право инспекторы дорожной полиции измерять скорость и фиксировать правонарушения с помощью ручной камеры, будет подниматься еще не раз. Поэтому хотелось бы четко определиться — можно или нет. А то ведь приборчик, напомним, стоит почти полмиллиона гривен, и объявлять его вне закона было бы глупо и расточительно.