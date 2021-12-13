Застройка Киева: страсти по Генплану

https://racurs.ua/2968-zastroyka-kieva-strasti-po-genplanu.html

Ракурс

Ну что ж, продолжаем разбираться в законодательной базе, регулирующей то, как и куда будет расти украинская столица. Недавно «Ракурс» писал о законопроекте №2143-3 «О городе Киеве — столице Украины», который вот-вот должен быть принят Верховной Радой.

Однако важнейший документ, определяющий развитие города, это, безусловно, Генеральный план. Срок действия предыдущего Генплана Киева, принятого в 2002 году, истек в 2020-м, и вот уже почти год столица живет без главного градостроительного документа. Впрочем, недавно в новостях появилось известие о том, что Генплан уже подготовлен и в начале следующего года будет утвержден. Но пока этого не произошло, стоит поговорить об истории его создания. По ней романы можно писать, честное слово. Но мы постараемся рассказать обо всем максимально сжато, придерживаясь хронологии событий.

Генплан Киева — история вопроса

Итак, работа над новым Генеральным планом столицы началась, если судить по существующей информации, еще в 2008 году. В 2012-м тогдашний начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана города Киева» («Киевгенплана») Сергей Броневицкий очень подробно рассказывал о проекте.

По его словам, за десять лет, прошедших после утверждения документа 2002 года, в развитии города произошел некоторый перекос: по темпам ввода жилья план перевыполнялся, а вот по дорогам, транспорту и социальной инфраструктуре была выполнена лишь пятая часть запланированных работ.

Возможно, свою роль сыграло то, что расчеты прироста числа жителей оказались неточными, и население Киева увеличивалось более стремительными темпами: Генплан 2002 года отталкивался от цифры 2,64 миллиона человек к 2020 году, а уже в 2012-м в столице проживало 2,76 миллиона. Но Генеральный план не корректировался.

Что касается нового градостроительного документа, то его Сергей Броневицкий расписывал в радужных тонах: он-де положит конец хаотичной застройке города, в исторических районах запретят возводить дома повышенной этажности, зеленые насаждения полностью сохранят, отдельное внимание уделят расширению социальной инфраструктуры.

Уродливая застройка центра Киева стала возможной из-за того, что в старом Генплане не было запрета на строительство в исторических районах высотных объектов, говорил начальник «Киевгенплана». Сейчас же разработан историко-архитектурный опорный план с перечнем всех памятников архитектуры, истории, культуры и археологии, и теперь-де объекты, включенные в него, нельзя будет не то что сносить, но даже реконструировать. Их можно лишь реставрировать.

Где брать землю

Расширять границы Киева документом вроде бы не предусматривалось. А где же брать землю? В 2013 году в новостях о будущем прекрасном Генплане появилась информация о том, что в столице есть резерв площадей в целых 10 тысяч гектаров. Тогдашний главный архитектор столицы Сергей Целовальник отмечал, что стратегический резерв города — промзоны. Вывод промышленных предприятий за пределы города — это опыт европейских столиц, говорил он и приводил в пример Лондон, где за тридцать лет площадь промзон сократилась с 10 до 3,5% от общей площади города. В Киеве же промзоны занимают 7,5% площади города, то есть приблизительно 5,5 тысячи гектаров.

Еще один резерв — так называемый ветхий фонд и свободные территории, отведенные под общественную застройку, но так и не освоенные. Эти неосвоенные территории находятся в периферийных районах Киева — на Теремках, Поздняках, Осокорках, в Голосееве, Дарнице.

«Наиболее правильным, с точки зрения градостроительства, мне представляется начинать строить стартовые многоэтажные дома, в которые переселять, по их согласию, жителей окружающих «хрущевок», — говорит Сергей Целовальник. — Затем сносить старые дома и строить новые уже на их месте, и так далее по цепочке. Нужно изменить облик застройки столичного города, уйти от периферийного застоя».

Кроме того, по словам Сергея Целовальника, в городской черте Киева находится 2,7 тысячи гектаров… земель сельхозназначения, которые тоже можно использовать под застройку.

Кадровые чистки и атаки «бывших»

Все эти прекрасные планы, озвученные в 2012–2013 годах, конечно же, вселяли оптимизм. Однако в сентябре 2015-го мэр Киева Виталий Кличко уволил Сергея Целовальника с должности директора департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации по причине несоответствия занимаемой должности. Вслед за ним полетели и его замы. (Начальник «Киевгенплана» Сергей Броневицкий тогда остался при должности.)

А новый Генплан начали критиковать все кому не лень. «Я считаю, что концепция Генерального плана глубоко неправильна в том, что Киев должен развиваться в своих пределах… надо указом президента назначить одного губернатора на Киев и Киевскую область, создать одну администрацию столичной агломерации, которая обеспечит разработку единой стратегии, один Генеральный план», — рассказывал бывший глава КГГА Иван Салий.

Другой бывший, первый городской голова столицы Леонид Косакивский называл новый Генплан «катастрофой»: «В соответствии с этим планом нам предлагается построить фактически второй Киев в существующих границах, то есть происходит наступление на жизненное пространство киевлян. Инфраструктура города и так уже не выдерживает подобной нагрузки, поэтому коллапс не за горами».

И главное — первый мэр столицы утверждал, что новый Генплан непомерно дорог. По его словам, реализация проекта «Большой Париж» обойдется на 20 млн евро дешевле нового Генерального плана Киева.

Но бывшие на то и бывшие, чтобы критиковать нынешних. А между тем время жизни действующего Генплана Киева подходило к концу…

Год безвластия: строй, где хочешь

Безвременье наступило год назад: действие старого Генплана, принятого в 2002-м, закончилось, а новый, о котором так вкусно рассказывали чиновники и который так критиковали бывшие градоначальники, так и не был окончательно подготовлен.

Казалось бы, самое логичное — форсированными темпами довести до ума документ, который и так мусолили годами. Но Киевсовет в ситуации, так сказать, беспланья принимает очень интересное решение. Топ-чиновники КГГА Петр Оленич и Александр Яструбенко предложили следующее: пока Генплан не дозрел, продлить действие решения Киевсовета от 13 ноября 2013 года «Об утверждении городской программы создания (обновления) градостроительной документации в Киеве». А 13 мая нынешнего года депутаты Киевсовета утвердили за застройщиками право самостоятельно разработать 220 так называемых детальных планов территорий, покрывающих город. Будет Генплан, не будет Генплана, а строить-то надо.

К чему это приведет? К тому, что в городе вырастут очередные жилые дома, и это, конечно, хорошо, однако появление нового жилья вовсе не означает, что под него будет создана социальная инфраструктура. Говоря простым языком, перед среднестатистической семьей, которая купит квартиру в новостройке, встанет проблема отсутствия детских садов, школ, поликлиник. Непросто будет с вывозом отходов, дополнительная нагрузка ляжет на транспортные магистрали… в общем, перечислять можно долго.

Одним словом, Генплан нужен Киеву позарез.

Следующий

И работа сейчас идет форсированными темпами. В конце сентября за волокиту с работами над Генпланом был уволен начальник коммунальной организации «Институт Генерального плана Киева» Сергей Броневицкий, который так красиво рассказывал о преимуществах нового документа. Сейчас за Генплан, судя по обнародованной информации, отвечают главный архитектор Киева Александр Свистунов и упоминавшийся выше Петр Оленич.

И, повторимся, недавно появилась информация о том, что Генеральный план уже готов. Принять его планируют в первой половине 2022 года. Так ли это будет, посмотрим. Радует, что, кроме прекращения хаотичной застройки Киева и ограничения высотности зданий в его историческом центре, планом предусмотрено великое свершение — запуск метро на Троещину! Ну и на Виноградарь, что тоже хорошо.

Хотелось бы добавить, что Генеральный план — документ все-таки очень специфический. Эксперт в сфере девелопмента и строительства Назар Бенч пишет, например, о том, что, кроме Генплана, столице необходим и так называемый мастер-план — документ, в котором прописана долгосрочная стратегия развития города. В отличие от Генплана, разобраться в котором может только специалист, мастер-план доступен каждому горожанину, и разрабатывается он не только городскими властями, но и общественными организациями, учеными, предпринимателями.

«В некоторых городах полностью отказались от генпланов, сделав выбор в пользу мастер-планов. Так, власти Барселоны заявили, что проект 1976 года, в основе которого было территориальное расширение, утратил свою актуальность», — пишет Назар Бенч в своей колонке на УП.

Но Киев, увы, не Барселона. Кстати, а вы знали, что столица Украины занимает первое место в Европе и восьмое место в мире по количеству…небоскребов?

Некоторые из упоминавшихся в этом материале мэтров градостроительства утверждали, что высотная застройка — единственный выход для Киева, чтобы город не расползался вширь. Однако каменные джунгли наподобие тех, что сегодня выстроены, например, на Поздняках, могут стать серьезной проблемой.

О небоскребах — и киевских, и заграничных — мы и поговорим в следующем материале.