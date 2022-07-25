Ресторанное дело прокуратуры: «широта размаха» под покровом тайны следствия

https://racurs.ua/3009-restorannoe-delo-prokuratury-shirota-razmaha-pod-pokrovom-tayny-sledstviya.html

Ракурс

Як повідомляв «Ракурс», предметом розслідування стали події, пов’язані з візитом у вересні 2016 року офіційної делегації оборонного відомства однієї іноземної держави для контролю за виготовленням військового обладнання на замовлення останнього.

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За підсумками виконання лише цього замовлення держава в особі ДК «Укрспецекспорт» отримала 6 мільйонів гривень прибутку. Окремо на оплату різних необхідних для виконання контракту потреб українській стороні були перераховані відповідні кошти. Так, певна їх частина призначалася для оплати витрат на прийом та перебування офіційних делегацій, в тому числі й харчування в ресторанах міста Києва. Згідно із матеріалами справи це були два обіди й дві вечері, в яких брали участь працівники військового відомства іноземної держави, представники посольства в Україні та співробітники ДК «Укрспецекспорт» – на все про все було витрачено трохи більше 24 тисяч гривень. І от правоохоронці запідозрили, що насправді члени делегації в ресторані не харчувалися, оскільки тими днями не перебували на території України (насправді відбула лише частина гостей), то гроші, виходить, було вкрадено.

Тобто делегація складалася з представників іноземної держави та представників двох українських підприємств. Одна група іноземців відбула на два дні раніше, а інші, у тому числі працівники посольства в Україні, залишилися продовжувати роботу. Чомусь правоохоронцям здалося, що ці два дні вони не мали нічим харчуватися, тож 24 тис. грн. привласнено незаконно.

Інформацію про виявлений «факт» доповіли кому треба і аж у травні 2019 року Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за статтями 191 і 366 ККУ (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем і службове підроблення). Процесуальний керівник в особі Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону ще два з половиною роки розмірковував, варте це діло виїденого яйця чи ні, й врешті-решт вирішив, що варте. У грудні 2021 р. двом працівникам державної компанії було повідомлено про підозру.

6 років знадобилося те що, щоби «встановити» факт. Ще 5 місяців пішло на те, щоб знайомити з матеріалами кримінальної справи двох працівників оборонного відомства, відриваючи їх у воєнний час від виконання прямих обов'язків. У результаті два працівники оборонної сфери, які самовіддано виконують сьогодні свій громадянський і професійний обов'язок в умовах війни, продовжують залишатися фігурантами цієї безглуздої справи «про два обіди та дві вечері». Коли 6 років тому їм було доручено зустріти іноземну делегацію та забезпечити її прийом на найвищому рівні, вони, звісно, і гадки не мали, яку роль це відіграє у їхній долі.

Отже, провели аудит, експертизу, яка коштувала значно дорожче, ніж 24 тисячі гривень, але… так і не з'ясували в самих учасників делегації, а як і чим вони харчувалися? Цікаво, як може проводитися експертиза без відповіді на запитання, що де і скільки з’їли члени делегації? При цьому прокурори та слідчі справно отримували за це не зовсім маленьку зарплату.

Ми поставили низку питань Офісу генпрокурора, зокрема, чи допитано працівників посольства. Ну а що, як вони пам'ятають через 6 років, що їли члени делегації, які залишилися в Києві? Також поцікавилися, чи є у справі цивільний позов. Відповідь була, що все це… таємниця слідства!

Як повідомили у згаданій відповіді-відписці представники зазначеного органу прокуратури, розмір заподіяних державі збитків в особі ДК «Укрспецекспорт» повністю підтверджено висновком Державної аудиторської служби України та експертами Київського науково-дослідного інституту судових експертиз й нині, мовляв, триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами кримінального провадження. Водночас керівництво оборонного підприємства категорично стверджує, що збитків не було. І цей факт підтверджується матеріалами фінансового аудиту підприємства державними контролюючими органами та іншими доказами. Ні в якому фінальному документі жодних порушень і збитків не встановлено. Крім цього, самі витрати за вказану «фатальну» вечерю лягли на недержавну компанію, відповідно до умов контракту. Ця компанія погодила акт взаємозвірки і вказала, що не вбачає порушення своїх інтересів, в жодної із сторін немає ніяких претензій. Тому намагання примусити компанію виступати потерпілою стороною є не просто дивним, а протизаконними.

Так само непросто і з іншою «доказовою базою» у справі. Не кажучи про те, що слідчим все ж таки доведеться допитати всіх співробітників амбасади, які зазначені в списках запрошених і нині вже не перебувають на території України. Тобто необхідно буде офіційно звернутися до органу прокуратури іноземної держави з проханням провести їх допит в рамках надання міжнародної правової допомоги, а також виконати безліч інших марудних формальностей.

І все це – знову за наші з вами кошти як платників податків, які могли бути витрачені на боротьбу з російським агресором. Хоча, можливо, прокурори та слідчі навмисно не допитують цих осіб, бо виявиться, що справа вже ж таки не варта виїденого яйця і вже їм доведеться відповідати за марні витрати державного бюджету.

Можливо, нове керівництво Офісу генерального прокурора відкриє цю «таємницю слідства», бо 17 звернень фігурантів справи на адресу заступника генерального прокурора Якубовського так до нього і не дійшли. Відповіді давалися одними й тими самими керівниками Спеціалізованої прокуратури Центрального регіону. Будемо сподіватися, що нове керівництво Офісу генерального прокурора більш серйозно поставиться до питання про визначення пріоритетності завдань, поставлених правоохоронним органам і подумає, чи варто завантажувати прокуратуру і суди такими справами в нинішній час.



Олег СМАЛЬКО