Чим зайнята прокуратура під час війни

Прокуратура всерйоз хоче встановити вартість двох обідів 6-річної давнини

https://racurs.ua/ua/3005-chym-zaynyata-prokuratura-pid-chas-viyny.html

Ракурс

Шість років тому, у вересні 2016 року до України прибули військові Міністерства оборони США. Мета візиту – ведення переговорів із виготовлення і поставки військової техніки разом із представниками українських підприємств та Посольства США в Україні. Певне, це була одна із тисяч подій, які завбачливо виковували ту можливість самооборони нашої держави і її супротиву, які цьогоріч, починаючи з 24 лютого, невимовно дивували і самих українців, і світ.



Як годиться під час усіх таких зустрічей, передбачали вони і неформальне спілкування, завжди заплановані на це презентаційні витрати. Робота членів делегації передбачала їх харчування, включаючи обіди та вечері, що організовувалося і проводилося співробітниками ДК «Укрспецекспорт». За дорученням одного з недержавних українських підприємств ДК «Укрспецекспорт» опікувався прийомом американської сторони. Для забезпечення цього прийому приватною українською компанією було виділені кошти. Добре це чи погано, але так уже заведено у світі, що таких гостей-партнерів не запрошують на шашлики в ліс чи в якесь місце на кшталт страшнуватих забігайлівок столичного «Гідропарку». Так, два обіди, на які було запрошено учасників американської делегації і посольства США, обійшлися у 24 тисячі гривень.

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Майже через три роки після цього ДБР зареєструвало кримінальне провадження. Мовляв, американці того не їли, гроші привласнили собі співробітники ДК «Укрспецекспорт». Тобто через три роки після того, як відбулися події, прокуратура, можливо, судячи по собі, вирішила, що позаяк частина делегації на момент отих останніх двох «фатальних» прийомів їжї відбула до США, певне, представники «Укрспецекспорту» витратили кількадесят тисяч гривень не на належні презентаційні речі, а проїли самі.



Ну в мирні часи – чим би прокуратура не тішилася, воно нам звичне. Але тепер, під час страшних подій, через 6 років після проведення тих обідів та вечерь, прокуратура шле повідомлення про підозру співробітникам ДК «Укрспецекспорт» у привласненні вищезазначених коштів. Сьогодні прокуратура всерйоз хоче дослідити цю справу, щоби встановити «дійсну вартість» проведених обідів та вечерь майже 6-річної давнини. Для цього потрібно допитати всіх працівників Посольства США в Україні, ДК «Укрспецекспорт» та інших підприємств, які брали участь в роботі делегації. Слід встановити хто, скільки і які саме страви з’їв 14 та 15 вересня 2016 р.



По справі проведено ряд експертиз, задіяно 3 прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону та 4 слідчих ГУ НП у місті Києві. Війна війною, а обід – за планом…

Подробиці карколомного розслідування – незабаром.