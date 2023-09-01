SAP Интернационал: компания немецкая, филиал украинский, юристы… российские

https://racurs.ua/3045-sap-internacional-kompaniya-nemeckaya-filial-ukrainskiy-uristy-rossiyskie.html

Ракурс

Нещодавно видання «Наші гроші» оприлюднило матеріал, в якому йдеться про деякі аспекти діяльності SAP, німецької компанії, що має дочірнє підприємство в Україні і виробляє програмне забезпечення для стратегічно важливих підприємств країни. Зокрема акцентували на певній цікавій закономірності – мало не після кожного проведеного тендеру в компанії змінюється директор. Так би мовити, постійність як ознака класу: тендер – директор на вихід, тендер – другий пішов. Практично щоразу директор компанії змінюється, а от політика та підходи компанії – ні. Про це ідеться в розслідуванні колег, котрі наводять у своїй статті, зокрема, ім’я колишньої директорки SAP Україна, яку спіткала така сама доля, як і попередників на посаді.

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За деякою інформацією, традиція «одноразових директорів» була перервана саме на екс-директорці. Чи то не впоралася з якимись аспектами тендеру, а чи виявилася надто принциповою. Як стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень, вона значиться як сторона у судовому процесі, що нині триває у Верховному суді. Наскільки відомо, йдеться про незаконне звільнення. Справа розглядалася в закритому засіданні.

«Ракурс» також цікавився особливостями діяльності на теренах України філій поважної німецької команії SAP. Після нашої попередньої публікації на пропозицію «Ракурсу» відгукнулися очевидці подій, за словами яких компанія SAP Україна під час війни звільнила юриста і передала його обовʼязки правникам, що знаходяться в офісі SAP СНД.

Тобто після звільнення штатного юриста його обов’язки в SAP Україна виконувалися юристами… з російської федерації! Заступником директора взято людину з юрфірми, що має російський слід. Один з головних її бенефеціарів мав у певних колах стійку репутацію «хранителя майна Януковича». І це не просто якийсь гіпотетичний примарний слід – документи, що стосуються діяльності замовників SAP Україна, за словами свідків, відправляли російським юристам SAP СНД.

Отже, за словами співробітників, обов’язки юриста компанії SAP Україна виконувалися юристом дочірньої компанії SAP, що знаходиться у російській федерації. Тобто договори стратегічних замовників SAP Україна передаються безпосередньо до країни-агресора.

Зі слів співробітників, безпосередньо знайомих з роботою компанії, є інформація про те, головний офіс нібито намагався вивести під час війни із SAP Україна майже два мільйони євро за юридичні послуги на підставі того, що триваєсудовий спір з Антимонопольним комітетом. Насправді ніякого спору не було, оскільки компанія сплатила штраф (75 млн грн) і відповідно не подавалася до суду щодо оскарження накладеного стягнення.

Чи не зможе все це призвести до того, що НАБУ знову зацікавиться діяльністю компанії?

Пропонуємо компанії SAP України надати свій коментар щодо цієї ситуації. Хотілося би дізнатися про позицію компаніі або її штаб-квартири SAP SE.



Наразі один із колишніх співробітників компанії SAP Україна звернувся до редакції, зголосившись дати на пропозицію редакції свій коментар щодо описуваних подій.