Неравный бой бигусов и СБУ: «Когда мы их догнали, они нас бить начали»

https://racurs.ua/3055-neravnyy-boy-bigusov-i-sbu-kogda-my-ih-dognali-oni-nas-bit-nachali.html

Ракурс

Замечательная организация и реализация слежки за сотрудниками редакции Бигус.инфо уже которую неделю подряд удивляет новыми подробностями из области профессиональной деятельности спецслужбы и дает очередные информационные поводы.

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Одна из последних веселых новостей, которые сообщили журналисты, – инструкция для сотрудников спецслужбы в духе «Дамы, не сморкайтесь в занавески». В том смысле, что если сотрудникам засекреченного подразделения действительно нужно разъяснять все то, о чем там идет речь, то кого они туда вообще понабирали?



При других обстоятельствах можно было бы говорить о том, что Денис Бигус раскрыл базу, показал военнослужащих под прикрытием. Это действительно так. Но оказалось, что никто не в состоянии нанести большего ущерба СБУ, чем ее бесталанные сотрудники. Так что если по итогам соответствующие адекватные выводы вдруг будут сделаны, Бигуса впору награждать за весомый вклад в дело развития и укрепления Службы.



Все желающие уже подробнейшим образом обсудила неловкую слежку за журналистами в ключе «Доколе» и «Позор», а также отдали должное изобретательности руководителя медийного проекта, продемонстрировавшего блестящие навыки агрессивной самообороны и информационного айкидо.



Напомним лишь, что как бы это ни было кому-то неприятно, в функции подразделения, осуществлявшего нашумевшие оперативные мероприятия, задача присматривать за СМИ как раз и входит. А вот 30 или 50 сотрудников задействовала при этом Служба – ее дело и ее ответственность. Но лишь в том случае, если все это делалось законно, а не просто так, по свистку из ОП или откуда-то еще.



Для того чтобы проводить мероприятие, подобное тому, что провернули сотрудники Службы в «Украинском селе», должно быть задание, которое в прежние времена могло быть получено исключительно внутри системы, теперь должно быть освящено судом. Соответствующий документ подписывают первые лица ведомства. Канули в Лету те времена, когда сотрудников аналогичных подразделений остальные коллеги не знали и знать не могли, - те даже обучались на отдельном факультете. А начальник с целью конспирации встречался с ними в парке на скамейке. В данном случае по идее на эту самую лавочку должны быть принесены задания, документы, подписанные ответственными должностными лицами. Все это передается реестром – принял, сдал, бумажка с подписью. То есть это процесс, неоднократно фиксируемый, а не просто какой-то звонок начальнику департамента с просьбой посмотреть за «распоясавшимися журналюгами», причиняющими кому-то неудобства.



В том случае, если провернули операцию, приобретшую печальную славу, без предусмотренного законом решения суда, сразу можно брать калькулятор и приниматься кропотливо считать, сколько народных денег незаконно растратила Служба? Считать надо, начиная со стоимости для госбюджета трудодня каждого участника мероприятия, которое должно было быть оперативным, а превратилось в увеселительное, аренды номеров, установки и снятия спецоборудования да плотного ужина, заканчивая стоимостью горючего. Как ни крути, получается крупный размер, да еще и в особый период, что серьезно усугубляет ситуацию в юридическом смысле.



К дискуссиям о «заказных расследованиях» или «неприглядном поведении сотрудников редакции», сноровисто расширяющих сознание в канун нового года, нам, пожалуй, добавить нечего. А вот что точно имеет смысл обсудить, кроме сомнений в законности деятельности СБУ, так это профессионализм ее сотрудников.



Если то, что было зафиксировано скрытыми камерами, преследуется по закону (а это так), где уголовные производства? В том случае, если мероприятия осуществлялись в соответствии с законом об ОРД, почему не было реализации, задержания? Если мероприятие проводилось в рамках закона, реализация должны была состояться в момент передачи известных веществ. Не сделав этого, оперативники скрыли преступление.



Выглядит так, что сотрудники спецслужбы наблюдали в режиме онлайн за совершением преступления и имея возможность пресечь его, возможно, задержав дилера, не пошевелились?

Раз уголовных производств нет, получается, что растрата средств в крупном размере на не предусмотренные законом цели – вот цена документалки, главная предназначение которой, судя по итогам, – сбор компромата на сотрудников редакции с его последующим использованием.



Что, кроме забавного кино, получил украинский налогоплательщик, насколько окрепла информационная и прочая безопасность государства в результате того, что группа сотрудников спецслужбы в меру сил и способностей пыталась провернуть довольно масштабную операцию?



Во сколько обошлась бюджету Украины бесценная информация о том, что у ряда сотрудников редакции Бигус.инфо, увы и ах, есть плохие привычки? Для чего была эта съемка? Сотрудников редакции собирались взять на крючок и использовать в своих целях? В таком случае возникает вопрос, на который Службе лучше бы самой себе дать честный ответ, – каким образом это видео стало достоянием общественности? Кто слил, если были-то все свои? Если же именно такая задача и стояла – снять компромат и обнародовать, тогда очень интересно, как это сформулировано в полученном сотрудниками задании.



Одно, хотя и слабое утешение: «кино» о передвижениях массовки СБУ вокруг да около территории комплекса – это наглядный учебный материал о том, как делать не нужно.



Кто несет ответственность за такую организацию оперативного мероприятия? Виновного общественности вроде предъявили, но тут же «щуку кинули у річку». Потому что это по довоенным представлениям «уволен» – значит, наказан. Но сегодня по закону уволиться не имеют возможности тысячи людей, давным-давно заслуживших это право. Людей, перед которыми государство и общество – в неоплатном долгу. Зато в данном случае, как в анекдоте про ушлого зайца, умолявшего делать с ним, что угодно, только не бросать в кусты, сотрудника почему-то просто… отпустили. Хотя руководитель опростоволосившегося на всю страну департамента – заместитель председателя СБУ. Он имеет имеет достаточно полномочий для реагирования на действия виновных в столь яркой дискредитации Службы.



Что касается иных аспектов профессионализма сотрудников спецслужбы. Из всех азов маскировки привлеченная команда СБУ, похоже, усвоила лишь популярное утверждение о том, что часто незамеченным остается нечто, размещенное на самом видном месте. Здесь пальму первенства стоит отдать ярко-желтой куртке сотрудника, маячившего перед камерами, а особый приз – обладательнице черно-белой «шахматной» юбки. Обычные девушки любят такую расцветку за то, что в ней ты никогда не останешься незамеченной. Интересно, за что любят ее девушки из спецслужб? Утешительный приз следовало бы вручить оперативнику, который переодеваясь с целью конспирации для повторнного захода те территорию комплекса, не смог расстаться с любимыми кроссовками довольно оригинального вида, по которым его и вычислили.



А ведь оперативный гардероб – это не яркий лук, благодаря которому привлекаешь внимание в любой толпе, а специально подобранные вещи, позволяющие менять образ и оставаться максимально неприметным.



Краткий предварительный итог нашумевшей истории таков. Действовали ли товарищи в правовом поле или выполняли волюнтаристскую команду сверху, в любом случае дела их плохи. Ну, должны быть, во всяком случае. Потому что «вилка» тут, как минимум, между злоупотреблением служебными полномочиями, расходованием средств в особо крупных размерах, служебной халатностью и соучастием в укрывательстве преступлений.



Что касается последнего ответа СБУ на запрос Бигус.инфо, в котором сообщается об откомандировании сотрудников для выполнения оперативно-боевых заданий в зону проведения боевых действий. Невелика вероятность того, что это соответствует действительности, а не является на самом деле недельной командировкой в направлении фронта, результатом которой станет получение статуса УБД. Зная нашу практику, можно не сомневаться, что фактически их прячут, вроде бы отправляя на передовую. Они не будут там. В худшем для себе случае – где-то поблизости.



А венчает эту стратегию государственной кадровой политики еще один аспект. Участников бесталанной спецоперации отправили «на фронт» в качестве наказания. Как это выглядит для тех, кто защищает страну с оружием в руках, придя туда добровольно, и тех, кто не прятался, не удирал, а пришел по мобилизации? Не в качестве замены уголовному наказанию, не вместо пребывания в СИЗО. Десятки тысяч героев, которые заслоняют нас от российского нашествия, они там, на передовой тогда – за что?