Правительство предлагает усилить контроль за въездом иностранцев в Украину

Законопроект №9402 передан на рассмотрение парламента 13 декабря, фото: «Ведомости-Украина»

https://racurs.ua/n115731-pravitelstvo-predlagaet-usilit-kontrol-za-vezdom-inostrancev-v-ukrainu.html

Racurs.ua

Кабинет министров Украины подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона об усилении контроля за въездом иностранцев и лиц без гражданства.

Соответствующий законопроект № 9402 передан на рассмотрение парламента 13 декабря, сообщается на сайте Рады.

Сейчас законопроект находится на рассмотрении руководства Рады, его текст еще не опубликован.

Добавим, недавно глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщал об открытии первого уголовного производства за незаконное пересечение границы. Соответствующий закон был подписан президентом 7 ноября.

«Первопроходцем» стал 32-летний гражданин Молдовы, который пытался попасть в Украину мимо пункта пропуска. Причиной таких действий гражданина соседней страны стал запрет со стороны пограничников въезжать в Украину в течение десяти лет.

Теперь нарушителю грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году вступил в силу указ, ужесточающий контроль за въездом в Украину иностранцев из стран миграционного риска, среди которых и Россия. Список государств, представляющих угрозу для Украины, утверждается Кабинетом министров.