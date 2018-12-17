Уряд пропонує посилити контроль за в’їздом іноземців до України

Законопроект №9402 передано на розгляд парламенту 13 грудня, фото: «Ведомости-Украина»

https://racurs.ua/ua/n115731-uryad-proponuie-posylyty-kontrol-za-v-yizdom-inozemciv-do-ukrayiny.html

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Кабінет міністрів України подав на розгляд Верховної Ради проект закону щодо посилення контролю за в’їздом іноземців та осіб без громадянства.

Відповідний законопроект № 9402 передано на розгляд парламенту 13 грудня, повідомляється на сайті Ради.

Наразі законопроект перебуває на розгляді керівництва Ради, його текст ще не опубліковано.

Додамо, нещодавно очільник Держприкордонслужби Петро Цигикал повідомляв про відкриття першого кримінального провадження через незаконне перетинання кордону. Відповідний закон був підписаний президентом 7 листопада.

«Першопрохідцем» став 32-річний громадянин Молдови, який намагався потрапити до України повз пункт пропуску. Причиною таких дій громадянина сусідньої країни стала заборона з боку прикордонників в’їжджати до України протягом десяти років.

Тепер порушникові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, торік набув чинності указ, який посилює контроль за в’їздом до України іноземців із країн міграційного ризику, серед яких і Росія. Список держав, які представляють загрозу для України, затверджується Кабінетом міністрів.