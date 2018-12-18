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Ракурс
Фото: Мораторий на продажу земель / Nikolaev City

Законопроекты о моратории на продажу земель включены в повестку дня сессии Рады

18 дек 2018, 12:35
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Сегодня депутаты Верховной Рады включили в повестку дня девятой сессии 15 законопроектов о внесении изменений в переходные положения Земельного кодекса Украины в части продления действия запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Соответствующее решение поддержали 235 народных избранников.

Фото: Перечень законопроектов о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель

Помимо моратория на продажу земель Рада включила на рассмотрение сессии проект закона № 9329 по обеспечению беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2019 года.

Напомним, в понедельник в ходе согласительного совета спикер Андрей Парубий выразил надежду, что парламентарии смогут рассмотреть законопроекты о продлении моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря.

Также отметим, что работа девятой сессии Верховной Рады восьмого созыва началась 4 сентября и продлится до 25 января 2019 года.

Источник: Ракурс


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