Законопроекты о моратории на продажу земель включены в повестку дня сессии Рады

Фото: Мораторий на продажу земель / Nikolaev City

https://racurs.ua/n115784-zakonoproekty-o-moratorii-na-prodaju-zemel-vklucheny-v-povestku-dnya-sessii-rady.html

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Сегодня депутаты Верховной Рады включили в повестку дня девятой сессии 15 законопроектов о внесении изменений в переходные положения Земельного кодекса Украины в части продления действия запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения. Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Соответствующее решение поддержали 235 народных избранников.

Помимо моратория на продажу земель Рада включила на рассмотрение сессии проект закона № 9329 по обеспечению беспрепятственной деятельности СМИ в предвыборный период 2019 года.

Напомним, в понедельник в ходе согласительного совета спикер Андрей Парубий выразил надежду, что парламентарии смогут рассмотреть законопроекты о продлении моратория на продажу земель в четверг, 20 декабря.

Также отметим, что работа девятой сессии Верховной Рады восьмого созыва началась 4 сентября и продлится до 25 января 2019 года.