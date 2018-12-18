Законопроекти щодо мораторію на продаж земель включені до порядку денного сесії Ради

Фото: Мораторій на продаж земель / Nikolaev City

https://racurs.ua/ua/n115784-zakonoproekty-schodo-moratoriu-na-prodaj-zemel-vklucheni-do-poryadku-dennogo-sesiyi-rady.html

Racurs.ua

Сьогодні депутати Верховної Ради включили до порядку денного дев’ятої сесії 15 законопроектів щодо внесення змін до перехідних положень Земельного кодексу України в частині продовження дії заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Відповідне рішення підтримали 235 народних обранців.

Окрім мораторію на продаж земель Рада включила на розгляд сесії проект закону № 9329 щодо забезпечення безперешкодної діяльності ЗМІ у передвиборний період 2019 року.

Нагадаємо, у понеділок під час погоджувальної ради Парубій висловив сподівання, що парламентарі зможуть розглянути законопроекти щодо продовження мораторію на продаж земель вже у четвер, 20 грудня.

Також зауважимо, що робота дев’ятої сесії Верховної Ради восьмого скликання розпочалася 4 вересня та триватиме до 25 січня 2019 року.