Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Фото: Мораторій на продаж земель / Nikolaev City

Законопроекти щодо мораторію на продаж земель включені до порядку денного сесії Ради

18 гру 2018, 12:35
999

Сьогодні депутати Верховної Ради включили до порядку денного дев’ятої сесії 15 законопроектів щодо внесення змін до перехідних положень Земельного кодексу України в частині продовження дії заборони на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Про це йдеться на сайті українського парламенту.

Відповідне рішення підтримали 235 народних обранців.

Фото: Перелік законопроектів щодо продовження мораторію на продаж сільськогосподарських земель

Окрім мораторію на продаж земель Рада включила на розгляд сесії проект закону № 9329 щодо забезпечення безперешкодної діяльності ЗМІ у передвиборний період 2019 року.

Нагадаємо, у понеділок під час погоджувальної ради Парубій висловив сподівання, що парламентарі зможуть розглянути законопроекти щодо продовження мораторію на продаж земель вже у четвер, 20 грудня.

Також зауважимо, що робота дев’ятої сесії Верховної Ради восьмого скликання розпочалася 4 вересня та триватиме до 25 січня 2019 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Новини партнерів

Останні публікації

Показати більше