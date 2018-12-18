«Укравтодор» назвал область, куда направят первый грант ЕС на развитие дорог

Стало известно, куда направят первый грант ЕС на развитие дорог / Фото: publicdomainpictures.net

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В понедельник в Брюсселе состоялось подписание соглашения о финансировании Европейским инвестиционным банком проекта строительства первой очереди Северной объездной города Тернополь от трассы М-12 на участке Тернополь — Хмельницкий до трассы М-19 на участке Тернополь — Дубно. Ориентировочная стоимость первой очереди Северного полукольца составляет 20 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Новая объездная дорога на четыре полосы соединит международные автомобильные трассы М-12 и М-19.

«Таким образом город освободится от транзитного транспорта», — отмечают в «Укравтодоре».

Протяженность первой очереди Северной объездной Тернополя составит 8,6 км, а пропускная способность дороги — 40 тыс. автомобилей в сутки.

Ширина распределительной полосы новой тернопольской объездной дороги будет не менее 13 м. В профильном ведомстве надеются впоследствии расширить эту автомагистраль до шести полос движения.

Кроме этого, в будущем Северную объездную дорогу планируют продолжить от трассы М-19 до дороги М-09 на участке Тернополь — Львов.

Напомним, 17 декабря в Брюсселе удалось подписать соглашения о финансировании совместных программ по энергоэффективности, техническом сотрудничестве, поддержке молодежи, реформе системы государственных финансов и улучшению транспортного сообщения.