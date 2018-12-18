«Укравтодор» назвав область, куди спрямують перший грант ЄС на розвиток доріг

Стало відомо, куди спрямують перший грант ЄС на розвиток доріг / Фото: publicdomainpictures.net

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У понеділок в Брюсселі відбулося підписання угоди про фінансування Європейським інвестиційним банком проекту будівництва першої черги Північної об’їзної міста Тернопіль від траси М-12 на ділянці Тернопіль — Хмельницький до траси М-19 на ділянці Тернопіль — Дубно. Орієнтовна вартість першої черги Північного півкільця Тернополя становить 20 млн євро. Про це повідомляє прес-служба «Укравтодору».

Нова об’їзна дорога, яка матиме чотири смуги, з'єднає міжнародні автомобільні траси М-12 і М-19.

«Таким чином місто звільниться від транзитного транспорту», — додають в «Укравтодорі».

Протяжність першої черги Північної об’їзної Тернополя становитиме 8,6 км, а пропускна спроможність дороги складе 40 тис. автомобілів на добу.

Розподільча смуга нової тернопільської об’їзної дороги матиме ширину щонайменше 13 м. В профільному відомстві сподіваються згодом розширити цю автомагістраль до шести смуг руху.

Окрім цього, у майбутньому Північна об’їзна дорога буде подовжена від траси М-19 до дороги М-09 на ділянці Тернопіль — Львів.

Реалізація проекту здійснюватиметься за кошти міжнародних фінансових організацій.

Нагадаємо, 17 грудня у Брюсселі Україні вдалося підписати угоди про фінансування спільних програм з енергоефективності, технічного співробітництва, підтримки молоді, реформи системи державних фінансів та покращення транспортного сполучення.