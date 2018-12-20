Рада разрешила арендовать буфеты и столовые в школах

Школьная столовая, фото — Твиттер

https://racurs.ua/n115916-rada-razreshila-arendovat-bufety-i-stolovye-v-shkolah.html

Racurs.ua

Парламент разрешил предоставлять имущество и объекты образовательных учреждений с целью предоставления услуг, которые не могут быть обеспечены самыми заведениями.

Это произошло после того, как Верховная Рада приняла закон № 9425 «О внесении изменений в статью 80 Закона Украины „Об образовании“ по обеспечению образовательного процесса надлежащими условиями для работы и получения образования».

Закон изложил в новой редакции ч. 4 ст. 80 Закона Украины «Об образовании», сообщает 20 декабря сайт парламента.

«Объекты и имущество государственных и коммунальных учебных заведений не подлежат приватизации или использования не по образовательным назначению, кроме предоставления в аренду с целью предоставления услуг, которые не могут быть обеспечены непосредственно учебными заведениями, но обеспечивают образовательный процесс», — говорится в тексте документа.

Принятие этой поправки было необходимо из-за ситуации, которая сложилась в 2018 году. Начиная с января Региональные отделения Фонда государственного имущества Украины начали отказывать предпринимателям в заключении и перезаключении договоров аренды для размещения на территории учебных заведений общественного питания (столовых, буфетов).

При этом указывалась такая причина отказа: «цель использования объекта аренды — не соответствует образовательному назначению».

Из школ и университетов исчезли не только буфеты, но и заведения, которые предоставляли услуги по ксерокопированию и полиграфии. Отказывали в аренде и финансовым учреждениям в размещении банкоматов, мини-терминалов и терминалов самообслуживания.

Напомним, что Верховная Рада 18 декабря поддержала законопроект № 8584 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу». Парламентарии дополнили Кодекс Украины об административных правонарушениях нормой об ответственности за буллинг и сокрытие случаев буллинг педагогами. Также депутаты ввели термин «буллинг» в закон Украины «Об образовании».