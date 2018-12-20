Рада дозволила орендувати буфети і їдальні в школах

Шкільна їдальня, фото — Твіттер

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Парламент дозволив надавати майно і об'єкти освітніх закладів з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені самими закладами.

Це сталося після того, як Верховна Рада прийняла закон № 9425 «Про внесення змін до статті 80 Закону України „Про освіту“ щодо забезпечення освітнього процесу належними умовами для праці та здобуття освіти».

Закон виклав у новій редакції ч. 4 ст. 80 Закону України «Про освіту», повідомляє 20 грудня сайт парламенту.

«Об'єкти та майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням, крім надання в оренду з метою надання послуг, які не можуть бути забезпечені безпосередньо закладами освіти, але забезпечують освітній процес», — йдеться у тексті документу.

Ухвалення цієї поправки було необхідним через ситуацію, яка склалася у 2018 році. Починаючи з січня Регіональні відділення Фонду державного майна України почали відмовляти підприємцям в укладенні і переукладенні договорів оренди для розміщення на території навчальних закладів громадського харчування (їдалень, буфетів).

При цьому вказувалася така причина відмови: «мета використання об'єкту оренди — не відповідає освітньому призначенню».

Зі шкіл та університетів зникли не тільки буфети, але й заклади, які надавали послуги з ксерокопіювання та поліграфії. Відмовляли в оренді й фінансовим установам у розміщенні банкоматів, міні-терміналів та терміналів самообслуговування.

Нагадаємо, що Верховна Рада 18 грудня підтримала законопроект № 8584 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу». Парламентарі доповнили Кодекс України про адміністративні правопорушення нормою про відповідальність за булінг і приховування випадків булінгу освітянами. Також депутати ввели термін «булінг» до закону України «Про освіту».