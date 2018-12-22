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Погода в Украине 23 декабря 2018 года

Погода в Украине на 23 декабря: во всех областях ожидается мокрый снег с дождем (КАРТА)

22 дек 2018, 15:39
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Погода в Украине 23 декабря будет определяться теплым и влажным атлантическим воздухом, поэтому во всех областях ожидается мокрый снег и штормовой ветер в западных регионах страны. В течение суток атлантический воздух распространится на всю территорию Украины, несколько дней из-за этого будет пасмурно, сыро, сообщает Укргидрометцентр.

В воскресенье, 23 декабря, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах, кроме юга страны, местами будет гололед.

Ветер будет западный и юго-западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура по всей Украине будет от 1° мороза до 4° тепла, днем на юге до 3−8° тепла.

В Киеве погода 23 декабря будет пасмурной, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Ветер будет преимущественно западный 7−12 м/с, местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью −1…+1, днем +1 …+3.

Погода в Украине 23 декабря 2018 года. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитный фон в Украине 23 декабря будет спокойным, магнитных бурь не будет.

Погода в Украине 23 декабря 2018 года. Скриншот: gismeteo.ua

Напомним, что синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в западных областях.

Источник: Ракурс


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