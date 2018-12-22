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Погода в Україні 23 грудня 2018 року

Погода в Україні на 23 грудня: у всіх областях очікується мокрий сніг з дощем (КАРТА)

22 гру 2018, 15:39
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Погода в Україні 23 грудня буде визначатися теплим і вологим атлантичним повітрям, тому у всіх областях очікується мокрий сніг та штормовий вітер в західних регіонах країни. Протягом доби атлантичне повітря пошириться на всю територію України, кілька днів через це буде похмура погода, повідомляє Укргідрометцентр.

У неділю, 23 грудня, очікується невеликий мокрий сніг і дощ. На дорогах, крім півдня країни, місцями буде ожеледиця.

Вітер буде західний і південно-західний 7−12 м/с, місцями пориви 15−20 м/с. Температура по всій Україні буде від 1° морозу до 4° тепла, вдень на півдні до 3−8° тепла.

У Києві погода 23 грудня буде похмурою, очікується невеликий мокрий сніг і дощ. Вітер буде переважно західний 7−12 м/с, місцями пориви 15−20 м/с. Температура вночі -1 … + 1, вдень +1 … + 3.

Погода в Україні 23 грудня 2018 року. Карта: УкргадрометцентрГеомагнітний фон в Україні 23 грудня буде спокійним, магнітних бур не буде.

Погода в Україні 23 грудня 2018 року. Скріншот: gismeteo.uaНагадаємо, що синоптики попередили про погіршення погодних умов в західних областях.

Джерело: Ракурс


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