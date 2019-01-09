Погода в Украине на 10 января: синоптики прогнозируют осадки и метели (КАРТА)

Зимняя погода. Фото: flickr.com

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Racurs.ua

Погода в Украине на 10 января ожидается ночью без существенных осадков в западных и северных областях. Днем прогнозируется небольшой снег. Температура ночью 11−16°, днем 3−8° мороза.

На остальной территории снег, днем в южной части мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Ветер ожидается юго-восточный, восточный, 5−10 м/с. В южных и восточных областях местами порывы 15−20 м/с, метели.

На дорогах прогнозируется гололедица.

В Киеве 10 января существенных осадков не прогнозируют. Температура воздуха ночью 13−15° мороза, днем 5−7° ниже нуля.

Во Львове завтра прогнозируют снег лишь днем. Столбики термометров ночью покажут 9−11° мороза, днем минус 3−5°.

В Одессе в ближайшие сутки ожидается мокрый снег с дождем. Температура ночью 1−3° мороза, днем 3−5° тепла.

В Днепре в четверг синоптики прогнозируют снег в течение суток. Температура ночью 7−9° мороза, днем ожидается от минус 1° до 1° тепла.

В Харькове завтра ночью ожидается снег, а днем мокрый снег и дождь. Температура ночью составит 7−9° ниже нуля по Цельсию, днем от 1° мороза до 1° тепла.

В Карпатах 10 января обещают осадки лишь днем. Столбики термометров ночью покажут 5−7° мороза, днем 3−5° ниже нуля.

Геомагнитную обстановку в Украине 10 января прогнозируют спокойную. В течение суток вероятны небольшие возмущения.

Напомним, 9 января погода в Украине должна была быть достаточно разнообразной. В восточных областях обещали умеренный, а в западных областях — небольшой снег. На остальной территории существенные осадки не прогнозировались.