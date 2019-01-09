Погода в Україні на 10 січня: синоптики прогнозують опади та хуртовини (КАРТА)

Погода взимку. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n116623-pogoda-v-ukrayini-na-10-sichnya-synoptyky-prognozuut-opady-ta-hurtovyny-karta.html

Racurs.ua

Погода в Україні на 10 січня очікується вночі без істотних опадів у західних та північних областях. Вдень прогнозується невеликий сніг. Температура вночі 11−16°, вдень 3−8° морозу.

На решті території сніг, вдень у південній частині мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Вітер очікується південно-східний, східний, 5−10 м/с. У південних та східних областях місцями пориви 15−20 м/с, хуртовини.

На дорогах країни прогнозується ожеледиця.

У Києві 10 січня істотних опадів не прогнозують. Температура повітря вночі 13−15° морозу, вдень від 5−7° нижче нуля.

У Львові завтра прогнозують сніг лише вдень. Стовпчики термометрів вночі покажуть 9−11° морозу, вдень мінус 3−5°.

В Одесі найближчої доби очікується мокрий сніг із дощем. Температура вночі 1−3° морозу, вдень 3−5° тепла.

У Дніпрі у четвер синоптики прогнозують сніг впродовж доби. Температура вночі 7−9° морозу, вдень очікується від мінус 1° до 1° тепла.

У Харкові завтра вночі очікується сніг, а вдень мокрий сніг та дощ. Температура вночі становитиме 7−9° нижче нуля за Цельсієм, вдень від 1° морозу до 1° тепла.

У Карпатах 10 січня обіцяють опади лише вдень. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−7° морозу, вдень 3−5° нижче нуля.

Геомагнітний стан в Україні 10 січня прогнозують спокійний. Протягом доби ймовірні невеликі збурення.

Нагадаємо, 9 січня погода в Україні повинна була бути досить різноманітною. У східних областях обіцяли помірний, а в західних областях — невеликий сніг. На решті території істотні опади не прогнозувалися.