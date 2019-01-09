Павел Климкин заявил, что Новичков возвращается в Украину. Фото: Радіо Свобода

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Моряк Андрей Новичков уже возвращается в Украину после освобождения из тюрьмы в Иране.

Вскоре украинец встретится с родными. Об этом 9 января министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter.

«Рождественская пора принесла добрую весть 82-летней А. Вирановской: надежда и смысл ее жизни, ее внук, моряк Андрей Новичков, свободен и возвращается в Украину из Ирана. Вскоре они смогут обняться дома», — говорится в сообщении.

По словам Климкина, украинские власти почти целый год работали над тем, чтобы моряк вернулся в Украину и воссоединился с семьей.

Ранее сообщалось, что задержанного в Иране одесского моряка Андрея Новичкова освободили 8 января.

Новичков выехал из Украины в ноябре 2016 года на работу по контракту. Он работал старшим помощником капитана иранского судна Arezoo, где у него произошел конфликт с другим моряком, который ему хамил и пытался ударить. Украинец утверждает, что его коллега сам выпрыгнул за борт. В феврале 2017 года Новичкова задержали, полиция требовала от него признания в убийстве.