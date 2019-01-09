Павло Клімкін заявив, що Новічков повертається в Україну. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n116634-zatrymanyy-v-irani-moryak-novichkov-povertaietsya-v-ukrayinu-klimkin.html

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Моряк Андрій Новічков вже повертається в Україну після звільнення з в’язниці в Ірані.

Незабаром українець зустрінеться з рідними. Про це 9 січня міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив на власній сторінці у Twitter.

«Різдвяна пора принесла добру звістку 82-річній О. Вірановській: надія і зміст її життя, її онук, моряк Андрій Новічков, вільний і повертається до України з Ірану. Незабаром вони зможуть обійнятися вдома», — йдеться у повідомленні.

За словами Клімкіна, українська влада майже цілий рік працювала над тим, щоб моряк повернувся в Україну та возз'єднався з родиною.

Раніше повідомлялося, що затриманого в Ірані одеського моряка Андрія Новічкова звільнили 8 січня.

Новічков виїхав з України у листопаді 2016 року на роботу по контракту. Він працював старшим помічником капітана іранського судна Arezoo, де у нього стався конфлікт з іншим моряком, який йому грубіянив та намагався вдарити. Українець стверджує, що його колега сам вистрибнув за борт. У лютому 2017 року Новічкова затримали, поліція вимагала від нього зізнання в убивстві.