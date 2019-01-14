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Ракурс
В Торецке объявили чрезвычайную ситуацию из-за отсутствия водоснабжения. Фото: ГСЧС

На Донетчине вторые сутки отсутствует водоснабжение в Торецке: власти объявили чрезвычайную ситуацию (ФОТО)

14 янв 2019, 10:28
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Город Торецк в Донецкой области с 12 января находится без питьевой воды из-за аварии на водопроводе.

В минувшую субботу увеличение потерь воды на водопроводе «Горловка-Торецк» привело к тому, что Горловская фильтровальная станция № 2 остановила подачу воды этим водопроводом. Об этом 14 января сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

В результате аварии без централизованного водоснабжения остаются города Торецк, Зализное, поселки Пивничное и Пивденное. В общем без питьевой воды находятся почти 43 тыс. лиц.

В воскресенье, 13 января, местные власти и спасатели объявили в Торецке чрезвычайную ситуацию местного уровня. Подзвозом воды в город занимаются спасатели.

Ожидается, что 14 января на водопроводе начнутся ремонтные работы.

Спасатели подвозят воду в прифронтовой Торецк. Фото: ГСЧС

Напомним, 17 декабря 2018 года на Донбассе произошла чрезвычайная ситуация — было отключено водоснабжение Торецка, Зализное и нескольких поселков.

Источник: Ракурс


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