На Донеччині другу добу відсутнє водопостачання в Торецьку: влада оголосила надзвичайну ситуацію (ФОТО)

У Торецьку оголосили надзвичайну ситуацію через відлсутність водопостачання. Фото: ДСНС

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Місто Торецьк у Донецькій області з 12 січня перебуває без питної води через аварію на водогоні.

Минулої суботи збільшення втрат води на водогоні «Горлівка — Торецьк» призвело до того, що Горлівська фільтрувальна станція № 2 зупинила подачу води цим водогоном. Про це 14 січня повідомляє прес-служба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Донецькій області.

Внаслідок аварії без централізованого водопостачання залишаються міста Торецьк, Залізне, селища Північне та Південне. Загалом без питної води перебувають майже 43 тис. осіб.

У неділю, 13 січня, місцева влада та рятувальники оголосили в Торецьку надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Підзвозом води в місто займаються рятувальники.

Очікується, що 14 січня на водогоні почнуться ремонтні роботи.

Нагадаємо, 17 грудня 2018 року на Донбасі сталася надзвичайна ситуація — було відключено водопостачання Торецька, Залізного та кількох селищ.